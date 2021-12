Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie - na podstawie alertu IMGW - ostrzega przed silnym wiatrem w strefie nadmorskiej naszego województwa.

Prognozuje się silne podmuchy z kierunków południowych do 6 a okresami nawet do 7 w skali Beauforta. Ostrzeżenie obowiązuje w środę (1 grudnia) od godz. 11 do godz. 18:00.

oprac. (mj)