Budowa przystanku SKM. Zmiany przy stacji w Zdrojach

Aby to było normalnie i na miarę XXI wszystkiego przejazdy drogowe przecinające tory PKP muszą być bezkolizyjne czyli muszą być wiadukty , podziemne przejazdy lub estakady jeśli ma być inaczej to ta nowa kolej metropolitalna nie będzie miała żadnego sensu.

Ciekawi mnie dlaczego wybudowany parking przy Sikorskiego koło wiaduktu kolejowego jest zamknięty do użytkowania??? czeka na co?? zniszczy się jak ludzie będą mieli możliwość parkowania przed otwarciem przystanku KM??

TZ.

2023-07-12 11:06:30

To są zabawy amatorów. W Zdrojach należałoby przystanek kolejowy(perony) przesunąć o ok. 150 m w stronę Dąbia, żeby uzyskać jego bezpośrednie połączenie z pętlami autobusową i tramwajową. Dojeżdżający pociągami do Szczecina mogliby się przesiadać do autobusów i tramwajów. Teraz dzieli je odległość 500 m, a to za dużo na takie przesiadki.