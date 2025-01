Brutalny napad w Osinowie Dolnym

Fot. Sylwia Dudek

W piątek wieczorem doszło do brutalnego napadu w Osinowie Dolnym. Jak informuje portal chojna24.pl, w pobliżu sklepu Biedronka 45-letni mężczyzna pakował papierosy do auta, kiedy został zaatakowany przez dwóch napastników. Sprawcy obezwładnili go, zagrozili śmiercią, skrępowali mu ręce i zmusili do wejścia do busa. Odjechali w kierunku Klępicza i Starego Objezierza.

Sprawcy poruszali się dużym, białym busem: Mercedesem albo Citroenem. Mężczyźni porzucili pojazd porwanego, przepakowali skradzione papierosy, warte około pół miliona złotych, a mężczyznę oblali prawdopodobnie łatwopalną cieczą i zagrozili podpaleniem. Następnie uciekli białym busem.

Poszkodowani apelują do mieszkańców i świadków zdarzenia o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców. Każda informacja może być kluczowa dla śledztwa. Zgłoszenia przyjmuje Komisariat Policji w Chojnie.

(dAs)