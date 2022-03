Awantura w Nowogardzie. Radni wezwali policję

Nietypowy przebieg miało ostatnie posiedzenie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowogardzie. Radni, zirytowani nieudostępnianiem im urzędowych dokumentów, wezwali policję.

Środowe posiedzenie miało być poświęcone m.in. analizie wydatków gminy na płace burmistrza i jego zastępcy, gminnym inwestycjom oraz analizie sprawozdań finansowych nowogardzkich organizacji pozarządowych, m.in. lokalnego klubu sportowego Pomorzanin, którego piłkarze parę tygodni temu zasłynęli meczem z drużyną z Rewala, który przegrali 53:0.

Przewodniczący komisji, Dariusz Kielan, jakiś czas temu zwrócił się do burmistrza gminy o udostępnienie komisji dokumentów finansowych. Sekretarz gminy, Paweł Juras, odmówił ich przekazania, argumentując to m.in. koniecznością ochrony danych osobowych. Komisja nie mogła więc pracować.

W środę rano ani burmistrz, ani sekretarz gminy nie pojawili się na obradach komisji. Reprezentujący urząd Jarosław Soborski powtórnie odmówił przekazania komisji rewizyjnej dokumentów finansowych. Zirytowani taką postawą radni wezwali policję, by ta przymusiła urzędników do wydania dokumentacji finansowej. Patrol przyjechał, wraz z nim na salę obrad wszedł sekretarz Paweł Juras, który na wstępie spytał, czy komisja ma zamiar długo jeszcze obradować? Usłyszał, że do skutku. Zapytany, dlaczego nie przekazuje komisji dokumentów, o które ta wnioskuje odparł, że we wniosku nie sprecyzowano dokładnie, o jakie dokumenty chodzi. Powiedział, że jeśli przewodniczący komisji złoży precyzyjny wniosek, to zostanie on rozpatrzony w przepisowym terminie i dokumentacja zostanie udostępniona. Na tym w zasadzie interwencja policji się zakończyła, radni dokumentów nie dostali.

Ogłoszono przerwę w obradach komisji rewizyjnej, która w chwili przygotowywania tego tekstu (godz. 12) wciąż trwała.©℗

(cm)