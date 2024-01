Auto w rowie, kierująca z trzema promilami

Posterunkowy Oliwier Iwanicz, który niedawno zasilił szeregi Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie udowodnił, że policjantem jest się także po służbie. Wracając z pracy, w okolicach miejscowości Bienice w powiecie łobeskim zauważył auto w rowie. Okazało się, że kierowała nim 47-letnia kompletnie pijana kobieta.

Młody posterunkowy zainteresował się tą sytuacją. Wraz z policjantem zatrzymał się też przejeżdżający drogą kierowca i wspólnie wydostali kobietę będącą w samochodzie. 47-latka nie potrzebowała pomocy medycznej, nie miała żadnych obrażeń, jednak mundurowy wyczuł od niej intensywną woń alkoholu. Kobieta nie była również w stanie odpowiedzieć logicznie na zdawane przez niego pytania. Powiadomił zatem policjantów na służbie z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie, którzy przebadali ją na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wskazało ponad trzy promile alkoholu!

Łobescy mundurowi ustalili, że kobieta jadąc fordem w kierunku Nowogardu nie dostosowała prędkości do panujących warunków, straciła panowanie nad pojazdem, wpadła w poślizg i wjechała do przydrożnego rowu. Na to, co się wydarzyło na drodze, miał wpływ alkohol i stan, w jakim znajdowała się 47-latka.

Kobieta już straciła prawo jazdy, a przed sądem odpowie za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.

(kel)