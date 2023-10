Seniorzy wciąż na celowniku przestępców. Oszust dzwoni wieczorem

Tylko w ubiegłym tygodniu szczecinianie ulegli oszustom wyłudzającym pieniądze „na wnuczka" i „na policjanta" - najwięcej straciła 76-latka, która w dwóch transzach przekazała telefonicznym manipulatorom aż 112 tysięcy złotych. Przed oszustami, którzy bombardują telefonami głównie starsze osoby, ostrzega policja, alarmują media, a i tak seniorzy tracą oszczędności życia.

- Oszuści tym razem dzwonią do seniorów późnym wieczorem i w nocy, kiedy osoby starsze już śpią. Przebiegli i bezczelni przestępcy nie cofają się przed niczym, by pozbawić swoje ofiary ostatniego grosza. Do modyfikowanych przez siebie metod „na wnuczka", „na policjanta", „na oficera CBA", „na pracownika banku" wymyślają kolejne historie. Telefonują do ofiary i w podstępny sposób, podczas rozmowy uzyskują informacje o stanie posiadania, wieku, imionach krewnych. Z chwilą ujawnienia takich informacji przez telefon seniorzy wpadają w ich sieć i zaczynają grę według zaplanowanych przez oszustów reguł.

