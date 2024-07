Amunicja w politycznym sporze. Głosy polskich polityków po zamachu na Trumpa

Opinią publiczną wstrząsnął zamach na byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, do jakiego doszło podczas wiecu wyborczego w Butler, w Pensylwanii.

Do zamachu doszło sobotę (13 lipca) o godz. 18.15 czasu miejscowego. Snajper oddał kilka strzałów w kierunku kandydata na prezydenta, przemawiającego na wiecu Republikanów. Donald Trump nie odniósł poważniejszych obrażeń – ranny w górny płat prawego ucha po kilku godzinach opuścił szpital. Zginął jednak jeden z uczestników wiecu, a dwie kolejne osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko. Jak podały światowe agencje, FBI zidentyfikowało zamachowca – to 20-letni Thomasa Matthew Crooks (z Bethel Park w Pensylwanii). Miał strzelać z dachu budynku oddalonego o ponad 100 m od celu. To agenci Secret Service go „zneutralizowali”. Znaleźli przy zamachowcu karabinek samopowtarzalny AR-15, o zasięgu nawet do 300 m. Nie ustają komentarze nt. błędów popełnionych przez ochronę byłego prezydenta oraz spekulacje, co do rzeczywistych motywów działania zamachowca.

Wydarzenia dla „Kuriera” skomentowali zachodniopomorscy politycy.

Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski:

– To głosy wyborców, a nie kule zamachowców, powinny decydować w każdych wyborach i prowadzić do demokracji. Narastająca na świecie polaryzacja społeczeństw, dzięki której politycy chcą wygrywać wybory, wzbudza agresję, a ta nigdy nie prowadzi do pokoju i szczęścia. Nie możemy zgadzać się na przemoc w świecie polityki. Musimy zadbać o ludzkie relacje oparte na rozmowie i zrozumieniu osób z różnymi poglądami. Wierzę, że potrafimy żyć wspólnie, obok siebie nawet wtedy, kiedy jesteśmy różni i nie zawsze się ze sobą zgadzamy.

Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości:

– Doszło do próby zabójstwa byłego prezydenta USA i kandydata w wyborach prezydenckich. Wszyscy więc powinniśmy być po jednej stronie: potępiać zamach. Obserwatorzy sceny politycznej mówią: musimy powiedzieć stop nienawiści w polityce. Bo wcześniej czy później prowadzi ona do tragedii. W zamachu, do jakiego doszło na wiecu wyborczym w Pensylwanii, zginęły dwie osoby, w tym zamachowiec. Dwie kolejne są ranne.

Bez względu jakiej ekwilibrystyki słownej dokonują media głównego nurtu, po tym zamachu, będącym aktem politycznej nienawiści, Donald Trump jeżeli już nie wygrał wyborów, to jest tego bliżej niż w którymkolwiek momencie tej kampanii. I to bez względu na to, czy kandydatem demokratów będzie prezydent Biden czy ktokolwiek inny.

Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej:

– Jestem porażony tym, jak bardzo się brutalizuje język debaty publicznej, a co za tym idzie, jak rośnie frustracja i nienawiść w społeczeństwie. W ostatnich czasach dochodzi dramatycznych aktów agresji ze strony osób obserwujących zbrutalizowaną politykę. W przekonaniu, że postępują dobrze i słusznie, robią coś potwirnie złego. Z takich pobudek działał zamachowca strzelający do premiera Słowacji Roberta Fico, a teraz ten, który dokonał zamachu byłego prezydenta Donalda Trumpa. Powinniśmy odejść od radykalizmu. Polityka operuje na poziomie złych emocji, a powinna wrócić do korzeni, czyli merytorycznego sporu, opartego na przekonaniach, wartościach, na poglądach. Czy tego chcemy czy nie, niestety, jesteśmy obecnie kalką społeczeństwa amerykańskiego: zantagonizowanego politycznie.

Tomasz Grodzki, senator Koalicji Obywatelskiej:

– Moja ocena tego zdarzenia jest jednoznaczna: przemoc nie może być akceptowana. Użycie siły jako próba rozwiązywania sporów politycznych jest godne potępienia. Zwłaszcza w kraju, gdzie istnieje tradycja posiadania broni, a z której już zginęło kilku prezydentów. To, co się wydarzyło w USA, raz jeszcze powtórzę: jest nieakceptowalne i godne potępienia.

Przemysław Słowik, współprzewodniczący Zielonych:

– Zamach to coś, co nie powinno się wydarzyć po żadnej z politycznych stron. Trzeba pamiętać, że słowa mają moc i zmieniają się w czyny. Dlatego kontrolujmy poziom debaty publicznej. Nie wpuszczajmy do niej mowy nienawiści. Łączmy się w bólu z ofiarami zamachu w Pensylwanii.

Dariusz Matecki, poseł Suwerennej Polski:

– W Stanach Zjednoczonych dzieje się dokładnie to samo, co u nas w Polsce, czyli odczłowieczanie prawicy, wzywanie do fizycznej agresji, wręcz fizycznej likwidacji ludzi wyznających wartości prawicowe. To skutek mowy nienawiści, hejtu, z którym obecnie ma do czynienia prawica w Polsce.

Marcin Pawlicki, radny z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość:

– Zamach na Donalda Trumpa to pokłosie polityki, która bazuje na wzniecaniu coraz większych emocji wobec konkurentów politycznych. Trzeba życzyć Donaldowi Trumpowi dużo zdrowia i siły, aby mógł dalej z takim zaangażowaniem jak dotychczas ubiegać się o fotel Prezydenta USA. Sama sytuacja jest niewyobrażalna, że tak łatwo można dokonać próby zamachu. Słyszymy, że sam Trump jest w stanie dobrym, jednak z najnowszych informacji wiemy o śmierci osoby, która była na wiecu i rannych. Niestety, obserwujemy podobną polaryzację polityczną również w Polsce. Media sprzyjające obecnemu rządowi, szczują na opozycję, co może nieść ze sobą tragiczne konsekwencje. Polityka nie powinna tak wyglądać, jednak jest przyzwolenie na hejt ze strony ekipy rządzącej, która sama używa niewybrednych słów wobec opozycji. ©℗

A. NALEWAJKO, rc

Obraz Livid Rhino z Pixabay