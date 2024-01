Mamy nowych wicewojewodów

On

Ło Matko Boska ! Cud

2024-01-17 14:25:18

Nasz Dawidek wreszcie dochrapał się stołka . Tyle chodził za tym Napierdalskim , tyle dupę nam zawracał , no i przyszła wreszcie jego kolej . Gratulacje Dawid ! Pokaż co potrafisz ! Tylko za bardzo nie szarpaj , bo się urwiesz , no gdzie potem Ciebie szukać ? Dawaj Dawid , dawaj .Teraz Twoja pora dowalić z rozpora !