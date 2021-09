Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Sejm nie uchylił rozporządzenia prezydenta

Posłowie na poniedziałkowym głosowaniu w Sejmie nie uchylili rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącego wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Za uchyleniem głosowało 168 posłów (w tym KO i Lewica), przeciw 247 (w tym PiS, Konfederacja i Kukiz '15), zaś 20 wstrzymało się (m.in. PSL).

Obowiązujące od czwartku - na okres 30 dni - rozporządzenie, o które wnioskował rząd, wprowadziło stan wyjątkowy na obszarze obejmującym część województwa podlaskiego i lubelskiego.

Wojna hybrydowa na granicy

Podczas debaty w Sejmie, na której na co zwracała uwagę opozycja zabrakło samego prezydenta, rząd argumentował konieczność podjęcia nadzwyczajnych środków (po raz pierwszy po 1989 roku - red.) wojną hybrydową prowadzoną w pasie przygranicznym przez Białoruś. Z pomocą m.in. zwożonych w to miejsce uchodźców. W okolicy samego Usnarza Górnego przebywa obecnie grupa około 30 osób. Kryzys migracyjny dotknął również Litwę i Łotwę.

Dodatkową niewiadomą, jak przyznał premier Mateusz Morawiecki, są rosyjsko - białoruskie manewry wojskowe Zapad 2021, które ruszają 10 września u granic Polski. Szef rządu uważa, że należy liczyć są prowokacjami. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński przekonuje, że działania na granicy to cyniczna gra prezydenta tego kraju Aleksandra Łukaszenki.

RPO pyta o "mechanizm przepustkowy" dla mediów

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nie ma podstaw do kwestionowania zasadności wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią. Natomiast wątpliwości profesora Marcina Wiącka budzi brak możliwości relacjonowania przez media sytuacji na samej granicy. RPO zwrócił się z pismem do premiera w którym wspomniał m.in. o "mechanizmie przepustkowym" dla mediów tak aby mogły one informować o przebiegu wydarzeń w sprawie, która budzi wiele emocji w społeczeństwie.

Opozycja podczas debaty dopytywała m.in. o rekompensaty dla przedsiębiorców i mieszkańców z obszarów dotkniętych rozporządzeniem. Szef rządu obiecał, że bedą mogli oni liczyć na " błyskawiczne zrekompensowanie ubytków w dochodach". Zapowiedział w tej sprawie ustawę.

Zgodnie z konstytucją stan wyjątkowy można wprowadzić, gdy w sytuacjach szczególnych zagrożeń, środki konstytucyjne są niewystarczające.

(mj)