Arkadiusz Mularczyk: Polska wyśle notę dyplomatyczną do wszystkich krajów UE, NATO oraz do Rady Europy ws. reparacji wojennych od Niemiec

@ klemens

2022-11-23 13:29:09

Niezależnie czy Niemcy nam zapłacą czy nie, to politycznie Polska już wygrała bo to Niemcy będą się przez lata tłumaczyć światu dlaczego akurat Polsce nie chcą zapłacić za straty i szkody wyrządzone nam w czasie II wś. Dlaczego nie chcą zwrócić zrabowanych nam dóbr kultury oraz aktywów i pasywów bankowych. Niemcy stracą reputację demokratycznego i moralnego państwa chcącego przewodzić Europie. Skoro mają aspiracje by przewodzić przyszłości muszą się najpierw jako państwo rozliczyć z przeszłości.