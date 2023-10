Żeglarstwo. Regatowa Reprezentacja Szczecina czeka na kandydatów

Fot. Centrum Żeglarskie

Ruszył nabór do Regatowej Reprezentacji Szczecina na sezon 2024. Centrum Żeglarskie zaprasza zawodników i ich trenerów do zgłaszania kandydatur.

Regatowa Reprezentacja Szczecina to najlepsi z najlepszych żeglarzy w mieście, których nazwiska są już bardzo dobrze rozpoznawalne na żeglarskiej arenie. Już po raz piąty uruchomiona została rekrutacja do Regatowej Reprezentacji Szczecina.

Do programu mogą przystąpić zawodnicy szczecińskich klubów żeglarskich. O przyjęciu do RRS-u zdecydują osiągnięcia młodych żeglarzy w poprzednich sezonach, sukcesy oraz opinie trenerów. Wypełniony wniosek składa trener klubowy w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia naboru do 7 listopada 2023, w sekretariacie Centrum Żeglarskiego. Wniosek można pobrać na stronie: https://www.centrumzeglarskie.pl zakładka RRS.

Po zakończeniu przyjmowania wniosków komisja rozpatrzy kandydatury, a następnie Centrum Żeglarskie poinformuje trenera klubowego zawodnika o decyzji powołania lub odrzucenia wniosku w terminie 10 dni od ostatniego dnia składania wniosków, to jest do 17 listopada 2023 r.

Więcej informacji w zakładce RRS na naszej stronie www.centrumzeglarskie.pl

(K)