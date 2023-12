Tenis stołowy. WTK Skrzatów w Stepnicy [GALERIA]

W niedzielę 3 grudnia rozegrano w Stepnicy, I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Skrzatek i Skrzatów, a do rywalizacji stanęło 7 dziewczynek i 18 chłopców.

Dziewczynki:

1. Lara Kilarska (Chrobry Międzyzdroje)

2. Zuzanna Krupińska (Chrobry Międzyzdroje)

3. Zofia Płotka (SALOS RP Połczyn-Zdrój)

Chłopcy:

1. Hubert Górski (Teniga Szczecin)

2. Dominik Rokicki (Teniga Szczecin)

3. Tymoteusz Jurkiewicz (Teniga Szczecin)

Na podium wśród skrzatów znaleźli się wszyscy zawodnicy Tenigi Szczecin, trenowani przez Pawła Kibałę i Dawida Janickiego, a wśród skrzatek dwa pierwsze miejsca zajęły dziewczynki z Chrobrego Międzyzdroje, gdzie szkoleniowcem jest Paweł Mazuryk.

###

W pierwszy weekend grudnia rozegrano dwa mecze 8. kolejki I ligi mężczyzn grupy północnej.

Darz Bór Karnieszewice pokonał u siebie Proste Domy Gorzovię Gorzów Wlkp. 6:4. Spotkanie trwało ponad 3 godziny, a połowa pojedynków rozstrzygnęła się w piątym secie. Był to bardzo dobry mecz w wykonaniu gospodarzy, którzy pokonali silny zespół z województwa lubuskiego, a kluczowym spotkaniem, który zaważył o końcowym wyniku, było starcie Bartosza Szarmacha z Karolem Żabskim. W piątym secie Żabski prowadził 7:4, ale ostatecznie przegrał 10:12. W meczu dwóch młodych i utalentowanych zawodników, Maksymilian Miastowski pokonał Michała Wandachowicza 3:2, a w pojedynkach deblowych mieliśmy remis 1:1. Punkty dla karnieszewiczan zdobyli Maksymilian Miastowski 2.5, Bartosz Szarmach 1, Karol Szarmach 1 i Marcin Woskowicz 1.5. W zespole gości komplet zwycięstw zanotował Bartosz Czerwiński (2.5). W drugim meczu Griffin's Spin Szczecin przegrał na wyjeździe z Energą Manekin Toruń 1:9, a jedyny punkt dla szczecinian zdobył Bartosz Dobrowolański, który na drugim stole pokonał Kacpra Szurleja 3:0. W tabeli Darz Bórz jest na miejscu 4, a Griffin's Spin na 10.

###

Wyniki z minionego weekendu:

II liga:

6. kolejka:

Champion Police - KTS Koszalinianin Koszalin 4:6, Visonex LUKS TOP Wierzbięcin - Fairplayce Invest House Poznań 3:7, UKS Nałęcz I Majster Ostroróg - UKS Nałęcz II Lubosina Ostroróg 5:5, STS Dębno - MUKS KoTT ElectroNite.eu Przeźmierowo 1:9.

III liga:

5. kolejka:

Technik Świdwin - KTS Kołobrzeg 10:8, Team Tenis 2005 Białogard - KTS Koszalinianin Koszalin III 13:5, KTS Gryf Szczecinek - KTS Koszalinianin Koszalin II 16:2, SMTS Bez Spiny - Trzynastka Szczecin 12:6, Griffin's Spin Szczecin II - ATS Stargard II 15:3, UKS-T Victoria Chojna - ATS Stargard I 8:10.

IV liga:

5. kolejka:

Technik Świdwin II - Czapla Czaplinek 10:8, Czarni Pieszcz - KTS Gryf Szczecinek III 12:6, KTS Kołobrzeg II - KTS Gryf Szczecinek II 9:9, Griffin's Spin Szczecin III - LUKS Gryfice 3:15, Mewa Resko - Zalew Stepnica 12:6.

V liga:

5. kolejka:

Technik Świdwin III - LUKS Gryfice II 6:12, Perła Połczyn-Zdrój - KTS Gryf Szczecinek IV 10:8, ZTTS Złocieniec - UKS 96 Sucha Koszalińska 16:2, ENEA ATS Prime Szczecin - Champion Police II 18:0, STS Dębno - ATS Stargard III 11:7, Champion Police II - Zalew Stepnica II 15:3.

###

W dniach 2-3 grudnia rozegrano w Gdańsku, Akademickie Integracyjne Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym. W zawodach uczestniczyły dwie reprezentantki Uniwersytetu Szczecińskiego - Wiktoria Rogalska (Global Communication) i Gabriela Rogalska (Filologia Hiszpańska). Wyjazd naszej reprezentacji doszedł do skutku dzięki współpracy Akademickiego Związku Sportowego US z Działem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Szczecińskiego. Wiktoria Rogalska wywalczyła medal brązowy, a Gabriela Rogalska zajęła miejsce szóste. Cieszą sukcesy naszych zawodników. Tym bardziej, że ludziom niepełnosprawnym jest trudniej, a tenis stołowy bardzo ułatwia im życie.

###

9 grudnia rozegrany zostanie turniej tenisa stołowego o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Miejsce: Fabryka Energii ul. Łukasińskiego 110.

Organizator: Uniwersytet Szczeciński.

Partnerzy: Top-Spin Szczecin, Fabryka Energii oraz Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Cele: Promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej poprzez tenis stołowy.

Zapisy: Do 6 grudnia.

Wpisowe: Udział w turnieju jest bezpłatny.

Kategorie: Open, studenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni.

Szczegółowe informacje oraz linki do zapisu dostępne są na stronie AZS:

http://www.azs.szczecin.pl/o-puchar-rektora-uniwersytetu-szczecinskiego/.

###

9 grudnia w Centrum Sportu Sportfit Ekko przy ul. Struga 15, odbędzie się Narodowy Dzień Tenisa Stołowego. Organizatorem jest Polski Związek Tenisa Stołowego, a imprezę w Szczecinie przeprowadzi stowarzyszenie Griffin's Spin, które spodziewa się ok. 300 zawodników z województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Nie jest to pierwsza tego typu impreza w Szczecinie, gdyż rok temu Narodowy Dzień Tenisa Stołowego obchodzony był w Fabryce Energii i zgromadził ok. 470 uczestników, a gościem wyjątkowym był Lucjan Błaszczyk. Udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach Narodowego Dnia Tenisa Stołowego jest bezpłatny.

Szczegóły tegorocznego wydarzenia:

9:30 - Oficjalne otwarcie Narodowego Dnia Tenisa Stołowego.

9:15-9:45 - Zapisy do turnieju do lat 13 i losowanie.

9:45-11:45 - Turniej tenisa stołowego w kategorii dziecięcej U13.

9:15-11:45 - Zajęcia z trenerami, gry i zabawy ruchowe, konkursy wiedzy o tenisie stołowym oraz konkursy sprawnościowe, atrakcje towarzyszące: fotobudka 3D, słodycze, lody, porady fizjoterapeuty.

11:45-12:00 - Wręczenie nagród w kategorii U13.

12:00-12:15 - Gra pokazowa zawodników klubowych z I ligi.

12:00-12:30 - Zapisy do turnieju do lat 15 i losowanie.

12:30-14:30 - Turniej tenisa stołowego w kategorii młodzieżowej U15.

12:00-14:30 - Zajęcia z trenerami, gry i zabawy ruchowe, konkursy wiedzy o tenisie stołowym oraz konkursy sprawnościowe, atrakcje towarzyszące: fotobudka 3D, słodycze, lody, porady fizjoterapeuty.

14:30-14:45 - Gra pokazowa zawodników klubowych z Prezydentem Szczecina.

14:45-15:00 - Wręczenie nagród w kategorii U15.

15:00-15:30 - Zapisy do turnieju do lat 18 i losowanie.

15:30-17:30 - Turniej tenisa stołowego w kategorii U18.

15:00-17:30 - Zajęcia z trenerami, gry i zabawy ruchowe, konkursy wiedzy o tenisie stołowym oraz konkursy sprawnościowe, atrakcje towarzyszące: fotobudka 3D, słodycze, lody, pizza, porady fizjoterapeuty.

17:30 - Wręczenie nagród dla zwycięzców turniej U18.

17:45 - Oficjalne zakończenie Narodowego Dnia Tenisa Stołowego.

###

3 grudnia odbył się czwarty, zimowy turniej FETS w amatorskim tenisie stołowym, a w zawodach udział wzięło 42 zawodników, w tym dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 33 w Szczecinie, które w ramach współpracy z klubem Top-Spin Szczecin, nieodpłatnie rywalizowały ze starszymi zawodnikami. W finale A zwyciężył Paweł Sak, drugi był Michał Szymański, a trzeci Jacek Aszyjczyk. W finale B najlepszy był Godzilla, drugi Jacek But, a trzeci Mirosław Rożuk. Finał C wygrał Sławomir Chodorowski, drugi był Maksym Vasiliev, a trzecia Dorota Gadomska. W finale D wygrał Krzysztof Gołuchowski, drugi był Szymon Purczyński, a trzeci Tomasz Szulc. Spotkania odbywają się w każdą niedzielę w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Początek zawodów o godz. 10. ©℗ (PR)