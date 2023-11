Tenis stołowy. Turniej w Resku [GALERIA]

Fot. Kinga Bus

W sobotę 25 listopada rozegrany został turniej tenisa stołowego z okazji 58-lecia powstania klubu LKS Mewa Resko.

Pomysłodawcą i organizatorem turnieju był trener Mewy Resko Dariusz Znajewski, a zawody rozgrywano pod patronatem Starosty Łobeskiego Renaty Kulik i Burmistrza Reska Arkadiusza Czerwińskiego. W imieniu organizatorów turniej otworzyli: Starosta Powiatu Łobeskiego pani Renata Kulik, prezes LZS (Ludowe Zespoły Sportowe) Tomasz Paciejewski oraz pan Jacek Sękowski - działacz i wielki popularyzator tej dyscypliny sportu. Do rozgrywek przystąpiło aż 85 zawodników z województwa zachodniopomorskiego, a rywalizacja odbywała się na 15 stołach.

Wyniki poszczególnych kategorii:

Szkoła Podstawowa:

1. Adam Włodarczyk (Gryfice)

2. Maksymilian Zborowski (Świdwin)

3. Cyprian Górka (Szczecin)

4. Antoni Antończyk (Szczecin)

Amatorzy:

1. Krzysztof Komar (Białogard)

2. Szymon Franczuk (Cieszyn)

3. Waldemar Głuszak (Złocieniec)

4. Karyna Lvova (Szczecin)

Do 45 lat:

1. Karol Sukurenko (Kołobrzeg)

2. Konrad Lisek (Kołobrzeg)

3. Konrad Pyra (Świdwin)

4. Adam Kukkuk (Szczecin)

45+:

1. Krzysztof Cerkaski (Gryfice)

2. Roman Kolin (Szczecin)

3. Henryk Dzida (Białogard)

4. Marek Bartkiewicz (Międzyzdroje)

###

9 grudnia rozegrany zostanie turniej tenisa stołowego o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Miejsce: Fabryka Energii ul. Łukasińskiego 110.

Organizator: Uniwersytet Szczeciński.

Partnerzy: Top-Spin Szczecin, Fabryka Energii oraz Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Cele: Promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej poprzez tenis stołowy.

Zapisy: Do 6 grudnia.

Wpisowe: Udział w turnieju jest bezpłatny.

Kategorie: Open, studenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni.

Szczegółowe informacje oraz linki do zapisu dostępne są na stronie AZS: http://www.azs.szczecin.pl/o-puchar-rektora-uniwersytetu-szczecinskiego/.

###

9 grudnia w Centrum Sportu Sportfit Ekko przy ul. Struga 15, odbędzie się Narodowy Dzień Tenisa Stołowego. Organizatorem tej imprezy jest stowarzyszenie Griffin's Spin Szczecin, które spodziewa się ok. 300 zawodników z województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Nie jest to pierwsza tego typu impreza w Szczecinie, gdyż rok temu Narodowy Dzień Tenisa Stołowego obchodzony był w Fabryce Energii i zgromadził ok. 470 uczestników, a gościem wyjątkowym był Lucjan Błaszczyk. Udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach Narodowego Dnia Tenisa Stołowego jest bezpłatny.

Szczegóły tegorocznego wydarzenia:

9:30 - Oficjalne otwarcie Narodowego Dnia Tenisa Stołowego.

9:15-9:45 - Zapisy do turnieju do lat 13 i losowanie.

9:45-11:45 - Turniej tenisa stołowego w kategorii dziecięcej U13.

9:15-11:45 - Zajęcia z trenerami, gry i zabawy ruchowe, konkursy wiedzy o tenisie stołowym oraz konkursy sprawnościowe, atrakcje towarzyszące: fotobudka 3D, słodycze, lody, porady fizjoterapeuty.

11:45-12:00 - Wręczenie nagród w kategorii U13.

12:00-12:15 - Gra pokazowa zawodników klubowych z I ligi.

12:00-12:30 - Zapisy do turnieju do lat 15 i losowanie.

12:30-14:30 - Turniej tenisa stołowego w kategorii młodzieżowej U15.

12:00-14:30 - Zajęcia z trenerami, gry i zabawy ruchowe, konkursy wiedzy o tenisie stołowym oraz konkursy sprawnościowe, atrakcje towarzyszące: fotobudka 3D, słodycze, lody, porady fizjoterapeuty.

14:30-14:45 - Gra pokazowa zawodników klubowych z Prezydentem Szczecina.

14:45-15:00 - Wręczenie nagród w kategorii U15.

15:00-15:30 - Zapisy do turnieju do lat 18 i losowanie.

15:30-17:30 - Turniej tenisa stołowego w kategorii U18.

15:00-17:30 - Zajęcia z trenerami, gry i zabawy ruchowe, konkursy wiedzy o tenisie stołowym oraz konkursy sprawnościowe, atrakcje towarzyszące: fotobudka 3D, słodycze, lody, pizza, porady fizjoterapeuty.

17:30 - Wręczenie nagród dla zwycięzców turniej U18.

17:45 - Oficjalne zakończenie Narodowego Dnia Tenisa Stołowego.

###

26 listopada odbył się trzeci, zimowy turniej FETS w amatorskim tenisie stołowym, a w zawodach udział wzięło 42 zawodników, w tym siedmioro dzieci. W zaciętym finale A zwyciężył Michał Szymański, drugi był Paweł Zińczak, a trzeci Godzilla. W finale B najlepszy był Paweł Sak, drugie miejsce zajął Krzysztof Wasielewski, a trzecie Piotr Wołynka. Finał C wygrał Michał Kurek, drugi był Piotr Sterna, a trzeci Slawomir Chodorowski. W finale D wygrała Barbara Kaleńczuk, drugi był Maksym Vasiliev, a trzeci Franciszek Antończak. Po trzech turniejach w klasyfikacji generalnej prowadzi Michał Szymański, przed Pawłem Reicheltem i Andrzejem Mozolem. Spotkania odbywają się w każdą niedzielę w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Początek zawodów o godz. 10. ©℗ (PR)