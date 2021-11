Squash. Zwycięska passa Matusika

Maciej Matusik kontynuuje zwycięski marsz w Toyota Szczecińskiej Lidze Squasha. Zwycięstwo w poprzedniej rundzie, choć rozpatrywane w kategorii niespodzianki, dało mu dużo pewności siebie i w ten weekend nikt nie był w stanie nawiązać z nim równorzędnej walki.

W stawce 71 zawodników, którzy przystąpili do rywalizacji w ramach 6. kolejki Toyota SLS, Matusik odnotował komplet zwycięstw, wyprzedzając Niemca Jannika Unlanda oraz najlepszego gracza z Kołobrzegu Krzysztofa Ochocińskiego, dla którego był to najlepszy wynik w historii występów w szczecińskiej lidze. W drugiej grupie liderem okazał się Grzegorz Marcinkian, który wysoką formę przekuł w awans do ekstraklasy i powraca do niej po sześciu miesiącach. Do najwyższej grupy wróci także Daniel Szostak dzięki bezpośredniemu zwycięstwu z Piotrem Pągowskim.

W kolejnych grupach awans wywalczyli: (G3) Radosław Cieśluk, Paweł Humeniuk; (G4) Radosław Flasza, Michał Kotermański; (G5) Paweł Boczek, Mariusz Telus; (G6) Łukasz Reginia, Chris Bell; (G7) Adam Stanke, Aleksander Iwanowski.



Tym razem graczy squasha czeka krótsza przerwa, bo kolejna runda już w najbliższy weekend w Squash Zone Club. Szczegóły na www.bo5.pl/sls.

(woj)