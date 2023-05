Siatkówka. Łukasik nadal w Chemiku

Martyna Łukasik była obok Jovany Brakocević-Canzian najskuteczniejszą siatkarką Chemika ostatniego sezonu

Reprezentantka Polski Martyna Łukasik podpisała nowy kontrakt z Chemikiem Police i jest pierwszą oficjalnie ogłoszoną siatkarką na nowy sezon.

Martyną Łukasik występuje w Policach od sezonu 2018/19 i nadchodzące rozgrywki będą szóstymi w barwach Chemika. W tym czasie zdobyła trzy mistrzostwa, cztery puchary i Superpuchar Polski. Została również uznana MVP Pucharu Polski 2019. W minionych rozgrywkach była obok Jovany Brakocević-Canzian najskuteczniejszą siatkarką Chemika. Zdobyła 309 punktów.



- Zostaję w Chemiku na szósty rok z rzędu, to mówi samo za siebie. Jestem tutaj szczęśliwa i realizuję się jako sportowiec. Po minionym sezonie wszyscy skupimy się na jednym – walce o odzyskanie tytułu mistrza Polski. Postaram się w tym pomóc - deklaruje Martyna Łukasik.



Siatkarka została powołana przez Stefano Lavariniego do szerokiej kadry narodowej i na zgrupowaniu w Szczyrku rozpoczyna właśnie przygotowania do sezonu reprezentacyjnego. W kadrze są także inne siatkarki wstępujące w poprzednim sezonie w Chemiku - Marlena Kowalewska, Agnieszka Korneluk, Maria Stenzel i Martyna Czyrniańska. Według medialnych doniesień dwie ostatnie nie zagrają już w Chemiku. Czyrniańska przenosi się do Eczacibasi Stambuł, a Maria Stenzel wybrana przez kibiców najlepszą siatkarką poprzedniego sezonu ma wzmocnić Radomkę. Zmian kadrowych w Chemiku ma być zresztą zdecydowanie więcej. Ekipę z Polic oficjalnie po trzech sezonach pożegnała już Jovana Brakocević-Canzian, a klub prawdopodobnie opuszczą Brazylijki Fabiola i Cipriano. (woj)