Siatkówka. Chemik nie podbił Mielca

Drugi z rzędu mecz przegrały siatkarki Chemik i po raz drugi nie poprawiły swojego dorobku punktowego w Tauron Lidze.

Stal Mielec - Chemik Police 3:1 (25:19, 25:21, 24:26, 26:24)

Chemik: Grajber-Nowakowska, Dąbrowska, Ociepa, Pierzchała, Fiedorowicz, Hewelt, Nowak (libero), Lokhmanchuk, Baić.

Pierwsze spotkanie trzeciej kolejki Tauron Ligi w Mielcu od początku nie przebiegało pod dyktandu policzanek. Stal, która w dwóch wcześniejszych meczach nie zdobyła nawet seta rozpoczęła mecz od wygrania inauguracyjnej partii. W kolejnej odrobiła 4-punktowa stratę i tez triumfowała. Chemik, podobnie jak we wcześniejszych meczach, zrewanżował się rywalkom w III secie. Podopieczne Dawida Michora postawiły wszystko na jedną kartę. Poprawiły przyjęcie, do dobrej skuteczności powróciła Julia Hewelt. Punktowała też Martyna Grajber-Nowakowska i Chemik odskoczył na 11:5. Atak Anny Fiedorowicz i jej as serwisowy dał prowadzenie 20:17, ale mielczanki doprowadziły do remisu 24:24. W końcówce punktowały Grajber-Nowakowska oraz Dominika Pierzchała i policzanki przedłuży szanse na zdobycie punktów w tym spotkaniu.

Set numer cztery policzanki zaczęły od prowadzenia 4:0 i 17:10. Mielczanki przy zagrywce Agaty Milewskiej zaczęły odrabiać straty i wkrótce był remis 18:18.Mielczanki przy stanie 24:20 zmarnowały dwa meczbole, ale ostatecznie rozstrzygnęły te partie do 24.

Najskuteczniejsza siatkarką Chemika, podobnie jak w dwóch wcześniejszych meczach, była Julia Hewelt, która zdobyła 18 punktów.

(woj)