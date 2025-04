Kajakarstwo. Przetarg na przystań Wiskordu

Z nowej przystani ucieszy się nie tylko Kacper Sieradzan... Fot. Wiskord/Facebook

Przed laty kajakarze szczecińskiego Wiskordu odnosili sporo sukcesów, m.in. obecny trener Piotr Szczeszek, a z jego podopiecznych najlepiej w ostatnim sezonie spisywał się Kacper Sieradzan. Sympatyków kajaków ucieszy więc zapewne fakt, że w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zmodernizowana zostanie przystań Wiskordu.

Zmieni się przystań kajakowa na Kanale Ceglanym-Wiskord, bo powstanie tam nowy pomost i slip dla kajaków, a teren zostanie zagospodarowany. Ruszył przetarg na budowę, a termin składania ofert mija 18 kwietnia, czyli w Wielki Piątek. Termin realizacji inwestycji, nad którą nadzór sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., to rok od daty zawarcia umowy z wykonawcą.



Prace obejmować będą niwelację terenu od strony wody na istniejących wałach przeciwpowodziowych, budowę wiaty krytej zamykanej ze stojakiem do przechowywania kajaków, położenie instalacji elektrycznej, zainstalowanie szafki ZKP oraz opraw oświetleniowych. Przystań zostanie wyposażona w elementy małej architektury, czyli wiatę ze stołem i ławeczkami, ławeczki wolnostojące, stojak na kajaki, stojak do suszenia kapoków, palenisko na ognisko, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Wybudowane zostanie ogrodzenie oraz brama wjazdowa. Regulację przejdzie brzeg kanału ceglanego w postaci umocnionej skarpy ziemnej oraz wykonanie w obrębie umocnionej skarpy schodów skarpowych oraz fundamentu pod trap. Wybudowany zostanie także pomost pływający oraz dwa slipy pływające do wyciągania kajaków na pomost i ląd.

(oprac. mij)