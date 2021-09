Piłka nożna. W III lidze remis Świtu i wygrana Błękitnych

W piłkarskiej III lidze w meczu na szczycie Świt Skolwin bezbramkowo zremisował w Nowych Skalmierzycach z miejscową Pogonią, a stargardzki spadkowicz z II ligi na swym stadionie przy ul. Ceglanej nieco szczęśliwie pokonał byłego ekstraklasowicza z Trójmiasta. Były zespół z najwyższej klasy rozgrywkowej zawita też w niedzielę na Karłowicza.

POGOŃ Nowe Skalmierzyce - ŚWIT Skolwin 0:0

W meczu z beniaminkiem szczecinianie uzyskali bezbramkowy remis, choć mieli kilka dogodnych okazji strzeleckich. W jednej z nich Szymon Kapelusz uderzył minimalnie obok bramki, a w innej będąc sam na sam z bramkarzem, został sfaulowany przed polem karnym. Rzutu wolnego nie wykorzystał Adam Ładziak, a jeden ze strzałów naszego pomocnika z najwyższym trudem obronił golkiper gospodarzy.

- Był to typowy mecz walki, z małą ilością składnych akcji, a za to z wieloma faulami, przepychankami, częstymi gwizdkami sędziego i licznymi kartkami, a podbramkowe sytuacje najczęściej były wynikiem stałych fragmentów gry - podsumował spotkanie trener Świtu Andrzej Tychowski.

BŁĘKITNI Stargard - BAŁTYK Gdynia 3:2 (2:0); 1:0 Damian Niedojad (27), 2:0 Adrian Kwiatkowski (39), 2:1 Michał Marczak (59), 2:2 Mateusz Gułajski (66), 3:2 Marcin Rajch (82).

Stargardzianie zdecydowanie przeważali w pierwszej połowie, ale po przerwie roztrwonili prowadzenie i gdy miejscowi kibice mieli obawy, czy uda się utrzymać remis, po przepięknym strzale z 25 metrów Rajcha, Błękitni zainkasowali komplet punktów.

- Mecz miał dwa oblicza, a do przerwy zdecydowanie przeważaliśmy, mogąc zdobyć znacznie więcej bramek, bo obaj strzelcy mieli jeszcze kolejne okazje, a ponadto bliski gola był Konrad Prawucki - powiedział prezes Błękitnych Robert Gajda. - Po przerwie Bałtyk był jednak lepszy i przejął inicjatywę, doprowadzając do wyrównania. W końcówce uśmiechnęło się do nas szczę.cie, bo po wrzucie z autu dalekim strzałem zza pola karnego popisał się Marcin Rajch i był to przepiękny gol w stylu „stadiony świata”. Zresztą wszystkie sobotnie bramki, także w wykonaniu gdynian, były przedniej urody!

POGOŃ II Szczecin - ZAWISZA Bydgoszcz odbędzie się w niedzielne południe

KOTWICA Kołobrzeg - SOKÓŁ Kleczew 2:0 (0:0); 1:0 Grzegorz Goncerz (61), 2:0 Damian Kostkowski (90).

BAŁTYK Koszalin - STOLEM Gniewino 0:3 (0:2); 0:1 Kamil Patelczyk (22), 0:2 Paweł Sobczyński (34), 0:3 Kamil Patelczyk (79 karny).

ELANA Toruń - KLUCZEVIA Stargard odbędzie się w niedzielę o godz. 17. ©℗

(mij)