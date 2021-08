Piłka nożna. Świt i Błękitni w gronie liderów

Podczas weekendu piłkarze III ligi rozegrali drugą kolejkę, a trzecia odbędzie się już w środę i tego dnia o godz. 18 na Skolwinie dojdzie do szczecińskich derbów, w których miejscowy Świt podejmie rezerwy Pogoni. W sobotę świtowcy pokonali na wyjeździe GKS Przodkowo, a w niedzielny poranek Pogoń II na swoim boisku, ale bez publiczności, zmierzyła się z dotychczasowym liderem Stolemem Gniewino i wygrała/przegrała/podzieliła się punktami.

Spadkowicz z II ligi Błękitni Stargard pokonali KP Starogard Gdański, ale szalę zwycięstwa przechylili na swoją stronę dopiero w końcówce. Po dwóch seriach spotkań w gronie współliderów są dwa zachodniopomorskie zespoły: Świt i Błękitni. W zachodniopomorskich derbach w Kołobrzegu, Kotwica rozgromiła beniaminka z Kluczewa...

GKS Przodkowo - ŚWIT Skolwin 0:1 (0:1); 0:1 Szymon Kapelusz (8).

- Mecz bardzo dobrze się dla nas ułożył już na samym początku, gdy po crossowym podaniu Patryka Baranowskiego, Szymon Kapelusz zdobył bramkę, na wagę zwycięstwa jak się później okazało, ale uważam, że właśnie o to jedno trafienie byliśmy lepsi i zasłużenie wygraliśmy - powiedział trener Świtu Andrzej Tychowski. - Po uzyskaniu prowadzenia mogliśmy oddać rywalom inicjatywę i nastawić się na grę z kontrataków, co jest dla nas wygodniejsze. W meczu było dużo walki i... przypadków. Było też sporo stałych fragmentów gry i podbramkowych sytuacji z obu stron, ale nie mieliśmy tak zwanych stuprocentowych pozycji strzeleckich.

BŁĘKITNI Stargard - KP Starogard Gdański 1:0 (0:0); 1:0 Adrian Kwiatkowski (86).

- Przygotowując się do meczu dokładnie przeanalizowaliśmy grę przeciwników i już w pierwszej połowie przyniosło to efekty, ale rywale wprost zamurowali swoją bramkę i nie mogliśmy nic strzelić - powiedział trener Błękitnych Maciej Sayed. - Po przerwie goście zagrali odważniej i dzięki temu zrobili nam więcej miejsca do ofensywnych akcji oraz strzałów, ale pojedynek rozstrzygnęliśmy po uderzeniu Adriana Kwiatkowskiego dopiero w końcówce...

POGOŃ II Szczecin - STOLEM Gniewino (mecz w niedzielę o godz. 11 bez udziału publiczności)

KOTWICA Kołobrzeg - KLUCZEVIA Stargard 5:0 (3:0); 1:0 Grzegorz Goncerz (12), 2:0 Leszek Jagodziński (23), 3:0 Dominik Chromiński (27), 4:0 Grzegorz Goncerz (62), 5:0 Dawid Cempa (81).

POGOŃ Nowe Skalmierzyce - BAŁTYK Koszalin 1:0 (1:0); 1:0 Jakub Pawlik (41). ©℗

(mij)