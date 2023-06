Piłka nożna. Vineta zostaje w III lidze. Na boisku wylądował helikopter

W sobotę (17 czerwca) rozegrano 34. kolejkę III ligi gr. 2, w której broniąca się przed spadkiem Vineta Wolin pokonała drugi zespół Pogoni Szczecin 3:2 i utrzymała się w szeregach trzecioligowców.

VINETA Wolin - POGOŃ II Szczecin 3:2 (1:2); 1:0 Szymon Emche (10), 1:1 Amin Doustali (12), 1:2 Borys Freilich (45), 2:2 Jakub Ostrowski (67), 3:2 Kacper Żmudź (76).

Najpierw Vineta prowadziła 1:0, później przegrywała 1:2, ale ostatecznie wygrała 3:2. W kadrze meczowej zabrakło dotychczasowych liderów Pogoni - Dawida Rezaeiana, Kacpra Łukasiaka, Wojciecha Lisowskiego i Olafa Korczakowskiego, którzy od poniedziałku rozpoczną przygotowania do nowego sezonu z pierwszym zespołem. W 57. minucie mecz został przerwany. Na boisku wylądował helikopter, a wszystko to w związku z groźnym wypadkiem, który wydarzył się w okolicach stadionu. Po tej przerwie lepiej grała Vineta, a Pogoń kończyła mecz w dziesiątkę. Bartosz Urbaniak sfaulował wychodzącego na czystą pozycję zawodnika gospodarzy, za co obejrzał czerwoną kartkę. Po tym wydarzeniu miejscowi zdobyli dwie bramki i wygrali spotkanie.

- Chcieliśmy bliżej się przyjrzeć zawodnikom, którzy dotychczas trenowali w grupach juniorskich. W przyszłym sezonie to oni będą bowiem stanowili trzon drugiego zespołu. Jestem zadowolony z naszej postawy w pierwszej połowie. Po straconym golu szybko się podnieśliśmy, zmieniliśmy nieco sposób pressingu i to przyniosło efekt. Na tym etapie mieliśmy spotkanie pod dużą kontrolą. Natomiast jesteśmy wkurzeni, bo nie w takich nastrojach chcieliśmy zakończyć ten sezon. Dla wielu młodych zawodników była to jednak świetna lekcja seniorskiej piłki - powiedział po spotkaniu w mediach klubowych Paweł Ozga, trener Pogoni II.

BŁĘKITNI Stargard - UNIA Swarzędz 0:0.

PR