Piłka nożna. Pogoń II straciła szansę na awans, Vineta bliżej utrzymania

Podopieczni trenera Pawła Ozgi w ostatnim meczu tego sezonu w Szczecinie, pokonali gości z Kleczewa, występujących w zielono-białych strojach. Fot. Ryszard PAKIESER

W piłkarskiej III lidze Pogoń II Szczecin, mimo zwycięstwa z Sokołem Kleczew, straciła szansę na awans do II ligi, gdyż trenowana przez szczecinianina Bogusława Baniaka Olimpia Grudziądz, pokonała Błękitnych Stargard i na kolejkę przed końcem ma już 4 punkty przewagi na portowcami.

Cenne wyjazdowe zwycięstwo z KP Starogard Gdański odniosła Vineta Wolin, prowadzona od niedawna przez nowego trenera Arkadiusza Jarymowicza, który po porażce z Jarotą Jarocin zastąpił Dawida Jeża. Wolinianie opuścili strefę spadkową, ale aby mieć pewność utrzymania, za tydzień w derbach województwa muszą pokonać drużynę z Twardowskiego prowadzoną przez Pawła Ozgę, byłego szkoleniowca... Vinety.

KP Starogard Gdański - VINETA Wolin 1:2 (1:0); 1:0 Janusz Surdykowski (41), 1:1 Szymon Emche (71), 1:2 Kryspin Leśniak (79).

Pierwsza połowa nie ułożyła się dla wolinian pomyślnie, ale po zmianie stron przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.

- To był chyba nasz najlepszy mecz w sezonie, w którym stworzyliśmy sobie sporo dobrych podbramkowych sytuacji i już w 3. minucie mogliśmy objąć prowadzenie, ale Szymon Emche z 4 metrów strzelił wprost w miejscowego bramkarza - powiedział prezes Vinety Przemysław Tomków. - Straciliśmy tak zwaną bramkę do szatni, która jednak nie podcięła nam skrzydeł i po przerwie nadal atakowaliśmy, a niefortunny stzrzelec z początku spotkania, zrehabilitował się w 71. minucie, doprowadzając do wyrównania, a osiem minut później Kryspin Leśniak zapewnił nam cenne zwycięstwo.

OLIMPIA Poznań - BŁĘKITNI Stargard 1:0 (1:0); 1:0 Jan Bonikowski (7).

Gospodarze bardzo szybko objęli prowadzenie i utrzymali je do końca, przed terminem zapewniając sobie awans do II ligi, który przed rokiem przegrali na finiszu z Kotwicą Kołobrzeg.

W 90. minucie czerwoną kartkę (za drugą żółtą) otrzymał rezerwowy piłkarz Olimpii Patryk Winsztal, który wszedł na boisko w 66. minucie.

UNIA Janikowo - ŚWIT Skolwin 0:3 vo.

Unia zimą wycofała się z rozgrywek. ©℗ (mij)