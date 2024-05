Piłka nożna. Świt bliski awansu do II ligi

Piłkarze Świtu (w biało-niebieskich koszulkach) pukają do bram II ligi! Fot. Ryszard PAKIESER

W środę o godz. 17.30 Świt Skolwin zmierzy się na własnym stadionie ze Stolemem Gniewino w ramach 30. serii gier III ligi i szczecińska drużyna stanie przed szansą przypieczętowania historycznego awansu do II ligi.

Upragniony punkt

Świtowcy do osiągnięcia upragnionego celu potrzebują już tylko jednego punktu w pięciu ostatnich meczach, bądź potknięcia drugiej w tabeli Elany Toruń, która przed tą kolejką traci do skolwinian już 14 punktów. Świt już w miniony weekend przez chwilę był jedną nogą w II lidze, kiedy to Elana przegrywała w końcówce meczu z Unią Swarzędz, lecz torunianie zdołali wyrównać w doliczonym czasie gry i zdobyć punkt, który teraz potrzebują odrobić piłkarze Świtu.



Pozornie łatwy mecz



Środowy mecz ze Stolemem nie będzie jednak spacerkiem, bo choć Świt jest liderem, a goście bronią się przed spadkiem, to Stolem nie zaznał goryczy porażki w siedmiu ostatnich pojedynkach ligowych. Drużyna z Gniewina, czyli miejscowości w której swoją bazę mieli późniejsi mistrzowie Euro 2012 Hiszpanie, ma w swoich szeregach kilku doświadczonych graczy, jak chociażby Tomasz Kotwica, Jakub Bach czy najlepszy strzelec Patryk Sobczyński. Na wygraną Świtu liczą z pewnością w Świnoujściu, gdzie miejscowa Flota w związku z sytuacją w strefie spadkowej II ligi (jeśli zdegradowane zostaną zespoły z naszego makroregionu, a mogą to być Olimpia Grudziądz i Lech II Poznań, to może być aż pięciu III-ligowych spadkowiczów) wciąż nie może być pewna utrzymania i która to Flota ma 3 punkty przewagi właśnie nad zespołem z Gniewina. Stolem będzie zatem walczył o przysłowiowe życie, a Świt... o marzenia!



9 sezonów walki



Drużyna ze Skolwina walkę o wygranie rozgrywek III ligi toczy od 9 sezonów, kiedy to po wielu latach przerwy (w latach 70-tych XX wieku Świt grał w III lidze, która była wówczas, zgodnie z nazwą, trzecim szczeblem rozgrywkowym) w rozgrywkach 2015/2016 powróciła na trzeci front. Od początku świtowcy plasowali się w III-ligowej czołówce, ale też zawsze czegoś brakowało im do osiągnięcia upragnionego awansu. Kilka razy kończyli rozgrywki tuż za plecami mistrza, jak chociażby w pamiętnym sezonie 2017/2018 kiedy to pod wodzą trenera Pawła Ozgi ostatecznie musieli uznać wyższość właśnie toruńskiej Elany. Tym razem musiałby się wydarzyć prawdziwy kataklizm, aby podopieczni trenera Piotra Klepczarka nie zdołali awansować na upragniony poziom ogólnopolski i znaleźć się w stawce 54 najlepszych zespołów w kraju. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w sezonie 2023/2024 rolę się odwrócą i Świt zrewanżuje się torunianom, kończąc rozgrywki przed Elaną.



Moc atrakcji dla kibiców



Podczas środowego meczu organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji dla najmłodszych, jak chociażby miasteczko z dmuchany zamków, watę cukrową czy też popcorn. Wszystkie te atrakcje będą bezpłatne, podobnie jak wstęp na samo spotkanie, a w cenie 5 złotych będzie można też nabyć pyszną (sami sprawdzaliśmy) kiełbaskę z grilla przygotowywaną w masarni „Masar" specjalnie na mecze Świtu, czy też napić się wybornej kawy z lokalnej palarni. W przerwie spotkania odbędzie się także ceremonia wręczenia pamiątkowych medali dla zawodników drugiego zespołu Świtu, którzy w miniony weekend zapewnili sobie mistrzostwo piłkarskiej A Klasy i od nowego sezonu będą występować w Klasie Okręgowej. Dla wszystkich przybyłych jest zaplanowana także niespodzianka...



Historyczna data dla Szczecina



Wyczekiwany awans Świtu będzie historycznym wydarzeniem dla Północy Szczecina, ponieważ drużyna z najdalej na północ wysuniętego osiedla Szczecina zagra w II lidze pierwszy raz w swojej 72-letniej historii. Będzie to także w pewnym sensie historyczna data dla piłkarskiego Szczecina, ponieważ po blisko ćwierć wieku stolica Pomorza Zachodniego doczeka się drugiego przedstawiciela na centralnym szczeblu rozgrywek. Ostatnią drużyną, która występowała na poziomie ogólnopolskim, poza Pogonią Szczecin, była Odra Szczecin, która w sezonie 2000/2021 grała w I lidze, czyli na zapleczu ekstraklasy. Z tego też, ale również z wielu innych powodów, działacze Świtu zapraszają wszystkich kibiców w środę na Skolwin! Miejmy nadzieję, że na historyczny mecz! (mij)