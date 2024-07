Piłka nożna. Pogromca Pogoni wygrywa

Szczecińscy kibice opłakiwali w maju porażkę z krakowską Wisłą... Fot. Ryszard PAKIESER

Jako pierwszy z polskich zespołów do piłkarskich europejskich pucharów przystąpił pogromca szczecińskiej pogoni z finału Pucharu Polski, czyli Wisła Kraków, która wygrała 2:0 (1:0) w pierwszym meczu I rundy eliminacji Ligi Europy z kosowskim Llapi Podujevë, a bramki na wagę zwycięstwa zdobyli Igor Sapała w 2. minucie i Ángel Rodado w doliczonym czasie. Rewanż zostanie rozegrany 18 lipca o godz. 16.30 w Podujevë. W przypadku awansu Wisła zagra w II rundzie eliminacji Ligi Europy z austriackim Rapidem Wiedeń, a jeśli Biała Gwiazda odpadnie, to nie będzie to dla niej koniec europejskiej przygody, gdyż na pocieszenie zmierzy się w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy z duńskim Brøndby Kopenhaga, który nie tak dawno wyeliminował portowców z LKE.

W eliminacjach Ligi Mistrzów mistrz kraju Jagiellonia Białystok rozpocznie rywalizację od II rundy wyjazdowym spotkaniem (23 lub 24 lipca) ze zwycięzcą pojedynku Ballkani Suharekë - UE Santa Coloma, a rewanż odbędzie się w Polsce 30 lub 31 lipca.

Od II rundy eliminacje Ligi Konferencji Europy rozpoczną Śląsk Wrocław i Legia Warszawa. Wicemistrzowie Polski z Wrocławia zagrają z Riga FC 24 lipca o godz. 18 na Łotwie i 1 sierpnia o godz. 20.30 u siebie. Legia 25 lipca podejmie triumfatora potyczki Caernarfon Town FC - Crusaders FC, a wyjazdowy rewanż czeka wojskowych 1 sierpnia.

(mij)