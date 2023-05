Piłka nożna. Tylko Świt z kompletem punktów

Fot. Klub Sportowy Świt Szczecin - Skolwin/Facebook

W weekend rozegrano spotkania 29. kolejki III ligi gr. 2, w której tylko Świt wygrał swój mecz, Błękitni zremisowali, a Vineta przegrała.

BAŁTYK Gdynia - ŚWIT Skolwin 1:2 (0:1); 0:1 Adam Ładziak (11), 0:2 Patryk Paczuk (58), 1:2 Ezana Kahsay (74).

Spotkanie rozegrane zostało już w piątek po południu. W 11 minucie goście objęli prowadzenie, a bramkę z rzutu wolnego zdobył Adam Ładziak. Zespół z północnego Szczecina miał przewagę i oprócz zdobytego gola, dwa razy trafił piłką w słupek. W drugiej połowie wynik podwyższył Patryk Paczuk, który wykorzystał podanie od Ładziaka i z bliska pokonał bramkarza Bałtyku. Gospodarzy stać było tylko na bramkę honorową, a zdobywcą gola był Ezana Kahsay, który oddał strzał w polu karnym, a piłka po rykoszecie wpadła do bramki.

JAROTA Jarocin - VINETA Wolin 3:2 (2:0); 1:0 Adam Saktura (6), 2:0 Jacek Pacyński (33), 2:1 Kamil Wiśniewski (58), 2:2 Jakub Ostrowski (76), 3:2 Miłosz Kowalski (90 karny).

W meczu o przysłowiowe sześć punktów, lepsi okazali się gospodarze, którzy po dwóch stałych fragmentach prowadzili do przerwy dwoma golami. Po zmianie stron Vineta odrobiła straty. Najpierw sytuację sam na sam wykorzystał Kamil Wiśniewski, a później do wyrównania strzałem głową doprowadził Jakub Ostrowski. Ostatnie słowo należało jednak do Jaroty, która w ostatniej minucie meczu zdobyła bramkę z rzutu karnego.

- Byliśmy zespołem prowadzącym grę, a rywal celowo oddał nam piłkę i czekał na kontry. Mieliśmy swoje sytuacje, ale to przeciwnik był dzisiaj skuteczniejszy. Popełniliśmy dzisiaj zbyt wiele błędów w defensywie, by zdobyć jakiekolwiek punkty - powiedział po spotkaniu Dawid Jeż, trener Vinety Wolin.

CARTUSIA Kartuzy - BŁĘKITNI Stargard 0:0;

W typowym meczu walki oba zespoły podzieliły się punktami, choć jedna i druga strona miała swoje okazje. Po przerwie gospodarze trafili piłką w słupek, a w zespole gości dobrej sytuacji nie wykorzystał Damian Niedojad.

W niedzielę rezerwy Pogoni Szczecin zagrają u siebie z Gedanią Gdańsk. Początek spotkania o godz. 12. (c)(p)

PR