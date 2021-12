Piłka nożna. Operacja Stipicy i powrót Klebaniuka

19-letni Bartosz Klebaniuk rozpocznie w styczniu przygotowania do wiosenne rundy PKO BP Ekstraklasy z Pogonią. Szczeciński klub zdecydował się skrócić wypożyczenie bramkarza do drugoligowej Pogoni Siedlce.

Klebaniuk latem podpisał z Pogonią 4-letnią umowę, a następnie udał się na powrotne, roczne wypożyczenie do Pogoni Siedlce. Pogoń Szczecin zdecydowała się skrócić okres wypożyczenia i od początku 2022 roku bramkarz będzie do dyspozycji sztabu portowców. Decyzja o powrocie Klebaniuka spowodowana była operacją przepukliny pachwinowej jaką w klinice w Monachium przeszedł podstawowy bramkarz Pogoni Dante Stipica. Chorwat będzie potrzebował około 4 tygodni na rehabilitację i powrót do treningów. Może zatem okazać się, że bramkarz, który wystąpił we wszystkich jesiennych meczach ligowych nie będzie jeszcze gotowy do gry na inaugurację rundy wiosennej.



Klebaniuk urodził się 3 kwietnia 2002 roku w Białej Podlaskiej. Jest wychowankiem miejscowego TOP 54, skąd przed sezonem 2018/19 przeniósł się do Orląt Radzyń Podlaski. W wieku 17 lat zadebiutował w III lidze, a w grudniu 2020 roku został zawodnikiem II-ligowej Pogoni Siedlce. W sezonie 2020/21 był wiosną podstawowym bramkarzem siedlczan i rozegrał 14 meczów w II lidze. W czerwcu 2021 roku Klebaniuk podpisał 4-letnią umowę z Pogonią Szczecin. Wówczas klub zdecydował, że dobre dla rozwoju zawodnika będzie powrotne wypożyczenie do drużyny z Siedlec. Jesienią bramkarz zanotował 15 występów w II lidze i 1349 minut gry).



Od początku zimowych przygotowań golkiper będzie trenował pod okiem Andrzeja Krzyształowicza i sztabu Pogoni.

(woj)