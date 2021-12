Piłka nożna. LFA z Pucharem Futsalu

Zawodniczki LFA Szczecin zdobyły Puchar Polski Futsalu kobiet ZZPN 2021. Tym samym obroniły tytuł z przed roku i po raz trzeci z rzędu świętowały zdobycie tego trofeum.

W turnieju LFA pokonała Energetyk Junior Gryfino 5:0 i Błękitnych Stargard 2:1. Drużyna ze Szczecina reprezentować będzie Pomorze Zachodnie w Futsalu kobiet na arenie krajowej.

„Futsal to dla dziewczyn fajna odskocznia od piłki na trawie i świetna alternatywa do treningu w okresie zimowym. Mecz z Gryfinem mimo wysokiego wyniku - dość ciekawy z obu stron, a mecz ze Stargardem był do ostatnich minut pełen emocji. Bardzo cieszą dwa debiuty w drużynie - BRAWO DZIEWCZYNY” - powiedział Piotr Kaszycki prezes LFA.

PR