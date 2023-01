Piłka nożna. Grosicki „Ligowcem roku 2022"

Kamil Grosicki zostały wybrany „Ligowcem roku 2022" w plebiscycie tygodnika „Piłka Nożna".Piłkarz Pogoni nagrodę odebrał na gali, którą na żywo transmitował Polsat Sport.

W obecnym sezonie Kamil Grosicki w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy zanotował 17 występów, w których strzelił 7 goli i zaliczył 2 asysty. Sezon wcześniej, w rundzie wiosennej zagrał w lidze 15 razy, strzelając 6 goli i 2 razy asystując przy trafieniach kolegów. O nagrodę „Ligowca Roku 2022" nasz piłkarz rywalizował z Michałem Skórasiem z Lecha Poznań oraz Bartoszem Nowakiem z Rakowa Częstochowa. Ostatecznie tytuł przypadł "Grosikowi".

- Jest mi niezmiernie miło, że mogę odebrać tę nagrodę. To dla mnie wielkie wyróżnienie. Pamiętam, że gdy byłem dzieckiem kupowałem ten tygodnik w kiosku. Tej nagrody nie byłoby bez moich kolegów i trenerów z Pogoni Szczecin, a także wsparcia, jakie otrzymuję od kibiców. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Szczególne podziękowania kieruję w stronę swojej rodziny.Wracając półtora roku temu do Szczecina powiedziałem, że wracam do Pogoni, aby zdobyć Mistrzostwo Polski. W zeszłym sezonie się nie udało, w tym też będzie ciężko, bo Raków ma dużą przewagę, ale my się nie poddamy. Będziemy o osiągnięcie tego celu walczyć - mówił Kamil Grosicki odbierając wyróżnienie.

To pierwszy tytuł „Ligowca roku" plebiscytu tygodnika „Piłka Nożna" w historii Pogoni Szczecin. W przeszłości Portowcy zgarniali od PN nagrody „Odkrycia roku„ (Marek Leśniak, Sebastian Walukiewicz, Kacper Kozłowski), „Trenera Roku" (Bogusław Hajdas, Jerzy Kopa, Leszek Jezierski) oraz „Obcokrajowca roku„ (Kosta Runjaic).

(opr. woj)