Koszykówka. Trener sezonu na lata w Kingu

Arkadiusz Miłoszewski, wybrany przez szkoleniowców Energa Basket Ligi najlepszym trenerem sezonu zasadniczego, w przededniu inauguracji play-off podpisał nowy kontrakt z Kingiem. Pracujący w Szczecinie od jesieni 2021 Miłoszewski będzie prowadził drużynę przez kolejne dwa sezony.

- Jestem bardzo zadowolony i podekscytowany. Czuję się w pewien sposób doceniony. Przed sezonem rozmawialiśmy z prezesem i wtedy usłyszałem, że klub chciałby, aby nasza współpraca trwała dłużej. Chciałem udowodnić tym sezonem, że umiem pracować z zespołem i umiem stworzyć dobrą drużynę oraz osiągnąć dobry rezultat. W play-off musimy udowodnić naszą siłę i potwierdzić nasz dobry sezon. Mówię "nasz", bo przedłużenie mojego kontraktu oraz wszystkie nagrody, które nam przyznano, to efekt tego, jaki mamy sztab, jakich mamy zawodników. Dobrze mi się tutaj z wszystkimi pracuje. Wiadomo, że przed sezonem zaszły jakieś zmiany, ale z tymi ludźmi, którzy są świetnie się współpracuje - mówi Arkadiusz Miłoszewski.

Trener Arkadiusz Miłoszewski poprowadził Kinga Szczecin w 73 meczach. Zanotował 46 zwycięstw i zaledwie 27 przegranych. Sezon 2022/2023 jest dla Wilków Morskich przełomowy. Szczeciński zespół pod wodzą trenera Miłoszewskiego zakończył sezon zasadniczy na najwyższym w historii drugim miejscu. Podpisanie nowego wieloletniego kontraktu z trenerem Miłoszewski pokazuje kierunek, w jakim chce podążać King.

- Jestem z trochę innego pokolenia. U nas nie było takich wędrówek, jakie są teraz. Uważam, że budowanie zespołu to nie jest tak, że zrobimy coś przez rok i później coś się uda, albo nie uda. Myślę, że długofalowy projekt jest najważniejszy. Nie dotyczy to tylko mnie, ale również zawodników, którzy będą się utożsamiać z zespołem i będą chcieli uczestniczyć w takim długofalowym projekcie. Mam nadzieję, że po obecnym sezonie tacy zawodnicy się znajdą. Będę robił wszystko, aby jak najwięcej tych koszykarzy u nas zostało. Nie zawsze się uda, ale chciałbym, aby King Szczecin to był projekt długofalowy oparty na fundamentach ludzkich. Zaczynamy od sztabu, kończymy na zawodnikach. To ma być kontynuacja. Chcemy się kolejny rok, dwa cieszyć koszykówką, którą teraz gramy, ale którą chcemy wzbogacić, poprawić i urozmaicić -zaznacza trener Kinga Szczecin. (woj)