Koszykówka. King wiceliderem

Fot. Ryszard Pakieser

Koszykarze Kinga pokonali po dogrywce Trefl Sopot i na kolejkę przed zakończeniem sezonu zasadniczego zapewnili sobie pozycje wicelidera przed fazą play-off.

Trefl Sopot - King Szczecin 86:91 (25:16, 15:19, 11:19, 24:21, d: 11:16)

King: Mazurczak 27, Borowski 22, Hamilton 10, Cuthbertson 10, Brown 6, Meier 6, Kostrzewski 6, Fayne 2, Żmudzki 2,

Spotkanie na początku przebiegało pod dyktando gospodarzy. Już w I kwarcie odskoczyli pni na 9 punktów, a w kolejnej nawet na 11 oczek. King po długiej przerwie odrobił straty dzięki serii 7 punktów z rzędu. Mecz się zdecydowanie wyrównał, a przewaga zmieniała się właściwie co rzut. Ostatecznie m. in. po 30 minutach było 51:54.

W czwartej kwarcie zespół trenera Żana Tabaka szybko wracał na prowadzenie, ale sytuacja zmieniała się jeszcze kilka razy. W końcówce to King był lepszy po rzucie Mazurczaka, ale do remisu doprowadził jeszcze Jovanović. Bohaterem mógł zostać jeszcze Meier, ale nie trafił, a to oznaczało dogrywkę.

W dodatkowym czasie gry częściej na prowadzeniu był Trefl, ale po akcji Alexa Hamiltona to przyjezdni zdobywali przewagę. Na minutę przed końcem faulem dyskwalifikującym ukarany został trener Żan Tabak. Rzuty wolne dobrze wykorzystywał Andrzej Mazurczak i King zwyciężył 91:86.

Andrzej Mazurczak zdobył w tyn meczu 27 punktów, a George Hamilton zanotował 14 asyst. (woj)