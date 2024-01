Futsal. Pewne zwycięstwo szczecinian

W środę 3 stycznia odbył się ostatni domowy mecz Futsalu Szczecin w Centralnej Lidze Juniorów U-19, który w hali przy ul. Twardowskiego pokonał Jantara Ustkę.

CLJ U-19: Futsal Szczecin - MKS Jantar Ustka 10:4 (6:1);

Futsal: Artem Ivanenko 2, Karol Tomaszewski 2, Jan Pełczyński 2, Alex Tijewski 1, Maks Wójcik 1, Andrii Zhupanov 1, Piotr Gołacki 1.

Już do przerwy zarysowała się wyraźna przewaga gospodarzy, którzy z łatwością dochodzili do sytuacji strzeleckich, a goście w tym czasie zdobyli tylko jedną bramkę. Po zmianie stron przyjezdni szybko strzelili dwa gole i uwierzyli w korzystny wynik, ale po indywidualnej akcji Karola Tomaszewskiego Futsal prowadził 7:3. Ładna, dwójkowa wymiana piłki pomiędzy zawodnikami Jantaru zaowocowało czwartym trafieniem, ale było to ostatnie słowo zespołu z Ustki. Końcówka spotkania należała do szczecinian, którzy dołożyli jeszcze trzy trafienia i pewnie pokonali rywala znad morza.

Drużyny, które zajmą I i II miejsce w tabelach końcowych każdej grupy, uzyskają awans do turnieju finałowego młodzieżowych mistrzostw Polski. Futsal Szczecin występuje w II makroregionie składającym się z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Po tym meczu szczecinianie mają na koncie 11 punktów i są wiceliderami tabeli, a do końca sezonu zasadniczego zostały jeszcze 3 kolejki. ©℗ (PR)