Sukces studentki PUM

Julia Błaszczyk świetnie sobie radzi za granicą. Fot. PUM

Julia Błaszczyk, studentka drugiego roku drugiego stopnia biotechnologii medycznej na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przebywa od dwóch lat w Stanach Zjednoczonych na stypendium naukowym Programu BioLab w ramach Stypendium Fullbrighta. W uznaniu jej pracy naukowej otrzymała propozycję realizacji studiów doktoranckich.

Studia doktoranckie w ramach Biomedical Sciences Graduate Program (BIMS) w School of Medicine na Uniwersytecie w Wirginii rozpoczyna w semestrze jesiennym 2024.

Pani Julia otrzymała również prestiżowe dwuletnie stypendium „UVA Cancer Center Outstanding International Student Fellowship”, które finansowane jest z UVA Comprehensive Cancer Center. To stypendium jest przyznawane studentom spoza Stanów Zjednoczonych, którzy są wyjątkowo obiecującymi naukowcami w obszarze badań nad nowotworami, na podstawie ich aplikacji, wcześniejszych osiągnięć, doświadczenia badawczego i ocen z wywiadów z wykładowcami UVA.

Studentka PUM podczas dotychczasowego pobytu prowadziła badania naukowe w projekcie „Interaction of metabolic and epigenetic control in colon cancer” w laboratorium Profesora Davida Wottona. Swoje wyniki zaprezentowała na corocznej Konferencji Międzynarodowej Amerykańskiego Towarzystwa Biochemii i Biologii Molekularnej – Discover BMB 2024 w San Antonio w Teksasie. Amerykańskie Towarzystwo Biochemii i Biologii Molekularnej przyznało jej nagrodę 2024 Graduate Student or Postdoctoral Researcher Award. Otrzymała także nagrodę Trainee Travel Funds z Comprehensive Cancer Center z Uniwersytetu w Wirginii.

(as)