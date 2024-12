Rozpoczął się maraton próbnych matur

Na kilka miesięcy przed terminem głównym matur w szkołach organizowane są egzaminy próbne. Testy diagnostyczne potrwają do 17 grudnia, a młodzież będzie miała okazję sprawdzić, jakie luki w wiedzy musi uzupełnić.

Nietypowo, bo od języka angielskiego, a nie polskiego rozpoczęły się w czwartek, 5 grudnia próbne matury. Młodzież zasiadła w salach gimnastycznych i aulach punktualnie o godz. 9. Na wypełnienie arkusza miała 120 minut. Testy diagnostyczne przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, która zaplanowała, że egzaminy próbne odbędą się ze wszystkich przedmiotów i potrwają aż do 17 grudnia.



Nad językiem polskim, który zawsze otwiera właściwy maturalny maraton w maju, młodzież pochyli się dopiero w poniedziałek, 9 grudnia. Wcześniej, w piątek, 6 grudnia zmierzy się z arkuszami z matematyki. To nie pierwsza rozgrzewka przyszłorocznych maturzystów przed majową sesją, w większości szkół w listopadzie odbyły się już sprawdziany wiedzy przygotowane przez wydawnictwo Operon, kolejna szansa na przećwiczenie arkuszy maturalnych Operonu zapowiedziana jest na marzec. Zarówno CKE, jak i wydawnictwo próby przeprowadzają tak, by wiernie oddać procedury i atmosferę egzaminu państwowego w maju. Licealiści i uczniowie techników mają więc okazję nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, ale także cały tryb egzaminu dojrzałości.

Jaka będzie przyszłoroczna matura? Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiedziała sporo zmian. W 2025 r. matura będzie przeprowadzana na podstawie uszczuplonej podstawy programowej z 2024 r. - odchudzono ją o 20 procent. CKE wykreśliła z listy lektur obowiązkowych sporą liczbę tekstów oraz zmniejszyła liczbę pytań na maturze ustnej z języka ojczystego. Do tej pory na liście jawnych pytań było ich 227, po zmianie pozostało 68. Także w wypracowaniu w arkuszach z języka polskiego zmniejszono liczbę wyrazów - zamiast 400, przyszłoroczni abiturienci napiszą tekst złożony tylko z 300 słów na poziomie podstawowym, a 400 (wcześniej trzeba było napisać 500) na poziomie rozszerzonym. Maturzyści, co obowiązuje od lat, będą zobligowani do wyboru jednego z dwóch tematów. W każdym trzeba oprzeć się o lektury. Jednak zrezygnowano z tematów zawierających utwór poetycki lub jego fragment, choć CKE stwierdza, że maturzyści nadal będą mogli odwołać się w wypracowaniu do wybranego tekstu poetyckiego jako innego utworu literackiego.

Z egzaminów z języków nowożytnych CKE daje możliwość wybrania języka obcego, którego uczeń liceum bądź technikum uczył się poza szkołą - to zupełna nowość. Na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym, w części sprawdzającej rozumienie ze słuchu zadanie prawda - fałsz zostanie zastąpione zadaniem otwartym - czytamy w specjalnie przygotowanym przez CKE informatorze. Żadnych zmian nie przynosi za to egzamin z matematyki.

W maju 2025 roku powróci także, zawieszona na czas po pandemii Covid-19, zasada, że egzaminy maturalne przeprowadzone zostaną w oparciu o wymagania podstawy programowej, a nie wymagania egzaminacyjne. CKE podało już także terminy przyszłorocznych matur - pisemne odbędą się w dniach 5-22 maja, ustne od 9 do 24 maja.

Zmiana nastąpi także w deklaracjach maturalnych dotyczących przedmiotów zadawanych na poziomie rozszerzonym - od lat młodzież składała je we wrześniu, jako wstępne i mogła zmienić w lutym - na dwa miesiące przed maturą. W 2025 roku pozostanie już tylko jedna deklaracja, uczniowie mają obowiązek zadeklarować, które przedmioty wybierają w terminie do 7 lutego 2025 r.©℗

(kel)