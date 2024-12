Próbne egzaminy ósmoklasistów. Sprawdzają swoją wiedzę z CKE

Właściwy egzamin zostanie przeprowadzony w dniach od 13 do 15 maja 2025 r.

Spodziewali się „Pana Tadeusza", więc fragmenty „Hobbita, czyli tam i z powrotem", szkolnej lektury z klasy VI autorstwa Tolkiena o wiele bardziej im przypasowała. W poniedziałek 2 grudnia ósmoklasiści zmierzyli się z próbą egzaminu, jaki będą zdawać za pół roku - w maju. Językiem polskim młodzież rozpoczęła trzydniową serię egzaminów próbnych. We wtorek przysiądą nad matematyką, w środę czeka ich próba wiedzy z języka obcego nowożytnego - najczęściej wybieranym jest angielski.



W tym roku po raz pierwszy próbne testy egzaminacyjne odbywają się na arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wcześniej młodzież z podstawówek korzystała najczęściej z próby na arkuszach przygotowanych przez Operon. Choć poniedziałkowy egzamin jest dobrowolny, przeprowadziła go większość szkół podstawowych w Szczecinie i regionie. Trwał 120 minut. Arkusze sprawdzać będą nauczyciele ósmoklasistów w ich macierzystych szkołach.

W zadaniu otwartym można było wybrać dwa tematy. W pierwszym napisać przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, mające ich przekonać, że warto postępować zgodnie z wartościami, które zawarte są w wielu książkach. W argumentacji ósmoklasiści mieli się odwołać do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. Temat drugi brzmiał: Napisz opowiadanie o spotkaniu z wybranym bohaterem lektury obowiązkowej. Wasza wspólna przygoda zachęciła Cię do szukania i odkrywania ciągle czegoś nowego. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

- Zawsze mogło być lepiej, ale poszło mi chyba w miarę dobrze - mówi Alicja ze Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie.©℗

