OKE podsumowała matury

Przez wiele lat zachodniopomorscy maturzyści plasowali się w dole tabeli, od dwóch lat radzą sobie doskonale – nie odbiegają od średniej krajowej. Fot. Dariusz GORAJSKI

Już wiadomo, jak poradzili sobie z tegorocznymi maturami zachodniopomorscy absolwenci liceów, techników i branżowych szkół II stopnia. Co prawda maturalna gorączka opadła, wszak najwięcej emocji wywołują wyniki egzaminów po majowej sesji maturalnej, to jednak właśnie we wrześniu jest pełen obraz matur, zdawanych zarówno w terminie głównym, dodatkowym w czerwcu oraz poprawkowych w sierpniu. Zachodniopomorscy maturzyści nie mają się czego wstydzić – tegoroczne egzaminy poszły im bardzo dobrze.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 10 września zamieściła już finalne wyniki. Do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym w maju 2024 roku oraz w terminie dodatkowym w czerwcu 2024 r. przystąpiło w całym regionie 8 999 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, czyli 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych, branżowych szkół II stopnia oraz 20 obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2024 r. przystąpiło 835 tegorocznych absolwentów – to głównie te osoby, które w terminie głównym lub w terminie dodatkowym w 2024 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej oraz do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, ale nie powiodło się im na jednym egzaminie.

Świadectwem maturalnym może się posługiwać 88,1 proc. zdających, czyli prawie 8 tysięcy abiturientów, 11,9 proc. czyli 1079 absolwentów szkół średnich – 567 licealistów i 499 uczniów techników – musi poczekać na przyszłego roku, bo egzaminów nie zdało. Z 20-osobowej grupy młodych Ukraińców o sukcesie może mówić 18, dwoje może ponownie przystąpić do matury dopiero w maju 2025.

Z języka polskiego egzaminy pisemne zdało 95,8 proc. młodzieży: 96,4 proc. kończących licea i 94,9 proc., z techników. Ustny egzamin z pozytywnym wynikiem zakończyło 98,8 proc. absolwentów. Matematyka wypadła nieco gorzej, ale zdało ją 90,4 proc., maturzystów – 91,6 proc., licealistów, a 88,6 proc. uczniów techników. Bez problemu przebiegła matura z języka angielskiego – pisemną zdało 96,4 proc., abiturientów, ustna wypadła na 98,2 proc.

Tegoroczne matury wypadły nico lepiej niż ubiegłoroczne. Przypomnijmy zatem wyniki z 2023 r. – wówczas zdało ją 87,8 proc. abiturientów.

W tym roku maturzyści zdawali egzaminy w Formule 2023. W całym kraju świadectwem dojrzałości może się okazać 92,5 proc. absolwentów liceów i 85,2 proc. absolwentów techników. Aby zdać maturę, trzeba było uzyskać z egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym i z egzaminów ustnych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Absolwenci technikum oraz kończący branżowe szkoły II stopnia, nie musieli przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli zdali wszystkie egzaminy zawodowe.

(kel)