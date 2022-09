Politechnika Morska egzaminuje z polskiego

We wtorek (6 września) ruszyły zapisy na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości B1 dla grupy osób dorosłych. Już od 1 września można było się zapisać na kurs przygotowujący do egzaminu. Politechnika Morska w Szczecinie wychodząc naprzeciw potrzebom przystępujących do zdania egzaminu przygotowała specjalny pakiet: kurs i egzamin. Co ważne, kursanci nie tylko zapoznają się z formułą egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, ćwiczą wszystkie standardy komponentów sprawdzanych podczas egzaminu, ale mają także zagwarantowane miejsce na samym egzaminie.

Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w PM mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18. rok życia. Zapisy na egzamin możliwe są jedynie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Egzamin planowany jest na sesję 5-6 listopada 2022 roku.

Kurs językowy w PM prowadzony jest w postaci ćwiczeń i testów doskonalących wszystkie sprawności językowe. Kadra – specjalizująca się w nauce języka polskiego jako obcego – bez problemu odpowie na wszystkie pytania kursantów i rozwieje wszelkie językowe wątpliwości.

Uczestnik kursu wybiera formułę zajęć: stacjonarną bądź online, godziny zajęć są dopasowane do godzin roboczych osób pracujących. Kursanci mają dostęp do niezbędnych materiałów dydaktycznych. Kursy przygotowawcze odbywają się w dwóch pakietach: po 20 i 30 godzin.

Więcej informacji o egzaminie certyfikatowym z języka polskiego na stronie: polski.pm.szczecin.pl/.

(K)