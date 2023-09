Odbierz nagrodę za najlepszą pracę naukową

To informacja zainteresuje najzdolniejszych szczecińskich studentów. Trwa nabór wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową. Na laureatów czekają nagrody finansowe w wysokości 70 tysięcy zł.

- Młodzi ludzie są przyszłością Szczecina. Zdajemy sobie z tego sprawę i dlatego chcemy ich docenić i zmotywować do kolejnych działań, ale też czerpać z ich wiedzy i pomysłów dla dobra naszego miasta – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Nabór wniosków w ramach konkursu potrwa do końca września br. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione na szczecińskich uczelniach w tym roku akademickim lub w roku poprzednim. Ważna jest także ocena – pod uwagę brane będą rozprawy ze stopniem wyższym niż dobry.

Nagrody zostaną przyznane w czterech dziedzinach: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki humanistyczno-społeczne, nauki inżynieryjno-techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu. W wyborze najlepszych prac wspierać będzie powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła Nagród, która przyjrzy się wszystkim zgłoszeniom i oceni je w każdej z dziedzin.

Na konkurs mogą zostać zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, które: zostały obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim; dotyczą wybranego zakresu dyscyplin i obszarów naukowych; pracę naukową może zgłosić autor/autorzy prac, a także uczelnia na której praca była obroniona, za zgodą autora/autorów prac; zostały ocenione przez uczelnie w stopniu wyższym niż dobry; walory metodologiczne prac winny prezentować poziom adekwatny do wymogów rozpraw doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy; niosą szereg korzyści dla zrównoważonego rozwoju Szczecina, które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z ich wdrożenia; są realne do zrealizowania, a ich zastosowanie będzie pożyteczne dla miasta lub regionu i przyczyni się do promowania szczecińskiego środowiska naukowego (w przypadku innowacyjnych projektów technicznych lub wybitnych osiągnięć naukowych); w przypadku prac o charakterze architektonicznym, dotyczą ważnych zagadnień z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i estetyki Szczecina.

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową i wykazem niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej stypendia.szczecin.eu. Wnioski można składać drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście – w Urzędzie Miasta Szczecin.

Wyniki tegorocznej edycji konkursu zostaną ogłoszone w październiku. (K)