Punkty na wagę złota. Od egzaminu ósmoklasisty można się odwołać

W sytuacji, kiedy wyniki uzyskane na egzaminie nie są satysfakcjonujące, jest możliwość zakwestionowania wyników egzaminu. Uprawnienia do kwestionowania punktacji z tego testu przysługują rodzicom absolwenta szkoły podstawowej, gdyż jest on niepełnoletni. Fot. Dariusz GORAJSKI

Już za niespełna tydzień absolwenci szkół podstawowych poznają wyniki egzaminów - 3 lipca po zalogowaniu do systemu w serwisie ZIU, czyli Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika, 6 lipca otrzymają zaświadczenie w szkołach. Jednak niewielu uczniów i rodziców wie, że może obejrzeć prace egzaminacyjne i zwrócić się o weryfikację sumy punktów. A te są dziś niezwykle ważne, aby dostać się do wybranego liceum czy technikum, szczególnie tego z renomą i wysokim poziomem nauczania.

W naborze na rok szkolny 2022/2023, aby zostać uczniem klasy biologiczno-medycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, trzeba było wykazać się minimum 162 punktami, próg punktów do klasy humanistyczno-społecznej w II Liceum Ogólnokształcącym rozpoczynał się od liczby 153, ale żeby dostać się do International Baccalaureate, która daje szansę na międzynarodową maturę, trzeba było uzbierać ich aż 243. Sporo punktów trzeba było zgromadzić do V LO - do klasy matematyczno-geograficznej dwujęzycznej z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania - ponad 193, do klasy medyczno-biologiczno-chemicznej - ponad

