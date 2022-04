Dzień Otwarty w ZDZ. Szkoła z widokiem na przyszłość

Młodzież kończąca szkoły podstawowe stanie niebawem przed wyborem kolejnego etapu nauki. Dziś ważny jest nie tylko dalszy ciąg kształcenia, ale nade wszystko przyszłość zawodowa młodego człowieka. Konkretny fach w rękach w profesjach pożądanych na rynku pracy umożliwia Branżowa Szkoła I Stopnia przy pl. Jana Kilińskiego 3 w Szczecinie. O tym, jak nowoczesna to placówka - mimo 63 lat kształcenia młodzieży - i jak wiele oferuje nastolatkom, ósmoklasiści mogli przekonać się w dniu otwartym szkoły, który odbył się w piątek, 8 kwietnia.

Nowoczesne sale lekcyjne i dydaktyczne wyposażone w multimedialne tablice, pracownie informatyczne z komputerami stacjonarnymi i laptopami, sala gimnastyczna z profesjonalną siłownią, biblioteka, w której można wypożyczyć nie tylko literaturę piękną, ale również podręczniki - placówka przy ul. Kilińskiego, mimo tego, że jej powstanie sięga roku 1959, jest skrojona na miarę XXI wieku i wciąż modernizowana. Chlubą szkoły są jednak nowoczesne warsztaty, bo „branżówka" kształci młodzież w wielu profesjach.

- Nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy i to zaraz po opuszczeniu szkolnych murów - stwierdza Maria Ścibor - Szczepan, dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia Wojewódzkich Zakładów Doskonalenia Zawodowego. - Kształcimy fryzjerów i sprzedawców, kucharzy, cukierników i piekarzy oraz w zawodach technicznych: mechaników pojazdów samochodowych, elektromechaników, elektryków, blacharzy i lakierników, ślusarzy, stolarzy, dekarzy, murarzy i tynkarzy, tapicerów, operatorów obrabiarek skrawających. Miejsce w naszej szkole jest także dla pasjonatów fotografii.

Nowocześnie wyposażone warsztaty

Dumą placówki są warsztaty, nowocześnie wyposażone w sprzęt do nauki zawodu głównie dzięki środkom pozyskanym przez szkołę z funduszy Unii Europejskiej.

- Dziś kształci się u nas 470 uczniów, ale przez 63 lata działalności placówki wyszkoliliśmy ponad siedem tysięcy młodych ludzi - mówi dr Krzysztof Osiński, prezes Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, pod auspicjami którego działa szkoła. - Jesteśmy największą placówką w Szczecinie, drugą w regionie. Wciąż inwestujemy w jej modernizację i rozbudowę, tak by jak najlepiej służyła naszym uczniom i odpowiadała na potrzeby rynku pracy. Co ważne, współpracujemy z wieloma pracodawcami, by młodzież mogła u nich szlifować umiejętności praktyczne.

W planach „branżówki" z pl. Klińskiego jest utworzenie m.in. klasy patronackiej szkolącej przyszłych hydraulików i instalatorów. Okazją ku temu jest właśnie rozpoczęta współpracą z firmą GROHE. W dniu otwartym, pod oknami szkoły stanęła pracownia na kółkach, w której nastolatki ze szczecińskich podstawówek mogły zobaczyć, jak wygląda armatura sanitarna z zewnątrz i od środka. GROHE TRUCK TOUR to nowoczesny, mobilny showroom, ciężarówka wypełniona innowacyjnymi produktami, które można było nie tylko zobaczyć, ale dotknąć i przetestować.

Bogata oferta zajęć dodatkowych

Ofertę szkoły, ale także sam budynek, klasy, pracownie, warsztaty i pomieszczenia, w których uczniowie rozwijają - oprócz nauki - swoje zainteresowania można będzie poznać w kolejnym dniu otwartym placówki, jaki przewidziano 13 maja.

- 9 maja rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, zapraszamy więc każdego ucznia, który jeszcze nie wie, jaką przyszłość wybrać dla siebie - zachęca Maria Ścibor - Szczepan. - Jesteśmy szkołą przyjazną uczniowi, a dzięki programom unijnym młodzież ma szansę na uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach i zajęciach - z doradztwa zawodowego, informatyki, języków obcych. Mogą u nas zdobywać dodatkowe kwalifikacje, a w ramach programu Erasmus+ wyjeżdżać na zagraniczne staże zawodowe. Jednak najważniejszą zaletą jest to, że po opuszczeniu szkolnych murów są rozchwytywani przez pracodawców.

Katarzyna Lipska-Sokołowska