Multi Kulti w Szczecinie

Fot. FB Polites

Szczecińskie Stowarzyszenie POLITES każdego lata tętni życiem i energią międzynarodowego projektu o nazwie Multi Kulti. Projekt ten przynosi nie tylko radość i nowe doświadczenia młodym uczestnikom, ale także stanowi nieocenione źródło rozwoju dla samych wolontariuszy. Przez dwa intensywne miesiące mają oni okazję do rozwijania swoich kompetencji kluczowych oraz umiejętności miękkich, pracując w międzynarodowym środowisku.

Od 2014 roku wolontariusze z różnych zakątków Unii Europejskiej przybywają do Szczecina, aby prowadzić letnie warsztaty międzykulturowe dla dzieci i młodzieży. W tym roku w projekcie Multi Kulti bierze udział piętnaścioro wolontariuszy z zagranicy: Ariana, Constanca, Maria, Lucia, Malena, Anna, Maria-Eleni, Fleuriane, Letizia, Alessia, Nino, Diana, Rui, Youssef, Mohamed. Ci młodzi ludzie, pełni zapału i energii, dzielą się bogatą tradycją i kulturą swoich krajów, tworząc niepowtarzalną atmosferę.

– Od 3 lipca do 30 sierpnia w Szczecinie oraz w regionie, wolontariusze z Gruzji, Maroka, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Francji, Ukrainy i Czech, będą prowadzili wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat oraz prezentacje dla seniorów, dzieląc się swoim doświadczeniem i czasem, promując aktywne spędzanie wakacji – zapowiada Katarzyna Michałek ze Stowarzyszenia POLITES. – Wszystko to w ramach programu „Europejski Korpus Solidarności”.

Przez udział w zajęciach i warsztatach uczestnicy mogą poszerzać swoje horyzonty, ucząc się o tradycjach, językach i kuchniach różnych krajów. Ten międzykulturowy projekt sprzyja budowaniu europejskich tożsamości oraz korzystaniu z możliwości, jakie daje swoboda przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej.

Multi Kulti to nie tylko warsztaty. Wolontariusze angażują się również w życie lokalnych społeczności w Szczecinie i województwie, odwiedzają świetlice wiejskie, uczestniczą w letnich piknikach i próbują różnych form wolontariatu, takich jak pomoc osobom bezdomnym czy praca w schronisku dla zwierząt. Te działania nie tylko wzbogacają doświadczenie wolontariuszy, ale także przynoszą realne korzyści społecznościom lokalnym.

Każda edycja Multi Kulti kończy się wzruszającymi pożegnaniami, które są świadectwem głębokich więzi, jakie tworzą się między uczestnikami a wolontariuszami. Projekt ten jest nie tylko okazją do nauki i zabawy, ale także do budowania trwałych przyjaźni i wspomnień na całe życie. ©℗

Julia HUSARZ