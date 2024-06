Polites zaprasza nowych wolontariuszy

Wakacje są dobrym czasem na spróbowanie nowych wyzwań. Takim przedsięwzięciem może być na przykład wolontariat. Jednak aby spełnić się w pomocy potrzebującym, trzeba wcześniej poznać jego zasady, a także swoje prawa, obowiązki .

Wolontariat niesie ze sobą bezinteresowną pomoc, może być sposobem na przełamanie monotonii codziennego życia, drogą do zawarcia nowych znajomości, czy też szansą na zdobycie nowych umiejętności. Doświadczenie w organizacji niemal każdego rodzaju pomocy ma Stowarzyszenie Polites, które już we wtorek, w godz. 17-19 organizuje warsztaty „Wolontariat w pierwszych krokach”. Zaproszenie wystosowane jest do wszystkich osób, które chcą rozpocząć działania, ale nie wiedzą gdzie, co i jak. Spotkanie pomoże się w tym zorientować. Polites zaprasza także już tych zdecydowanych, aby poszerzyli swoją wiedzę z zakresu wolontariatu, bo warto znać swoje prawa.

Podczas warsztatów zostaną poruszone następujące zagadnienia: definicja wolontariatu według Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce, prawa i obowiązki wolontariuszy wynikające z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, indywidualna motywacja do podjęcia pracy wolontariusza. Polites udostępni także bieżące oferty wolontariatu, pokaże, gdzie szukać wolontariatów dla siebie.

Warsztaty odbędą się 25 czerwca we wtorek w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Dworcowej 19/205. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej organizacji.

(kel)