Wymień się ubraniami. Polites zaprasza na „Dzielnię”

Masz ubrania, których chcesz się pozbyć? Chcesz dać nowe życie ubraniom z drugiej ręki? Stowarzyszenie Polites organizuje akcję „Dzielnia”, która ma na celu sąsiedzką wymianę ubrań.

„Dzielnia” odbędzie się czwartek 29 września, potrwa w godz. 15-18 w siedzibie Stowarzyszenia Polites przy ul. Dworcowej 19/205 w Szczecinie. Podczas akcji możliwa będzie wymiana ubrań między uczestnikami, a rzeczy, które pozostaną, znajdą miejsce wśród potrzebujących.

– Staramy się promować ideę Zero Waste, a więc zadbamy o to, by każde ubranie znalazło właściciela i nie zmarnowało się – deklarują organizatorzy wydarzenia. Prosimy, by ubrania były czyste, wyprane, całe – bez dziur, nieporwane. Serdecznie zapraszamy!

(K)