Malowanie buziek, planszówki i fitness. 9. urodziny Ligi Superbohaterów

Batman, Spiderman i inni zapraszają na sobotni festyn. Będą świętować. Są ze Szczecina, ale słyszała już o nich cała Polska. Liga Superbohaterów to grupa ludzi, którzy wcielają się w postacie z filmów i bajek oraz odwiedzają dzieci w szpitalach, hospicjach, domach dziecka czy ośrodkach wychowawczych.

Tym razem zapraszają na festyn w Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie, aby świętować swoje 9. urodziny. Wstęp wolny. Zabawa odbędzie się w godz. 16–20.

– Wspólne świętowanie z Ligą Superbohaterów będzie pełne atrakcji. Na dzieci czekają dmuchane zamki, darmowa wata cukrowa i malowanie buziek. Zapraszamy także na grę „Znajdź w sobie bohatera”, w której najmłodsi będą mogli wykonywać zadania, otrzymywać za to pieczątki na karcie z superbohaterami, a następnie odbierać nagrody – zachęca Tomasz Gierwiatowski, specjalista ds. wizerunku i promocji w DK „Krzemień”. – Nie zabraknie także unikalnych strojów superbohaterów, które będą mogli podziwiać wszyscy. Oprócz tego pojawi się także stoisko z planszówkami oraz stanowisko strzeleckie z replikami ASG. Odbędzie się także loteria fantowa oraz licytacje. W ramach licytacji do wygrania będą między innymi: przejażdżka offroad, sesja fotograficzna, makijaż i voucher do pizzerii. Rodzice, którzy przyjdą z pociechami, będą też mogli wziąć udział w zajęciach fitness prowadzonych przez instruktorkę. Ruch dla dzieci zaaranżuje Kapitan DanceUp.​

(MON)