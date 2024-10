Znamy zwycięskie projekty muzealne [GALERIA]

Muzeum Zduńskie Opowieści oraz Muzeum w Koszalinie laureatami w konkursie "Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku". Obok nich zwyciężyło także Muzeum Techniki i Komunikacji oraz Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. Fot. Agata Jankowska

Za nami finał XIV edycji konkursu "Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku", który odbył się w poniedziałek (28 października) w Muzeum Narodowym w Szczecinie na Wałach Chrobrego. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach. W tym roku komisja konkursowa postanowiła nie przyznawać wyróżnienia w jednej z nich, a jedynie nagrodę główną. Najwięcej zgłoszeń wysłano w ostatniej, najważniejszej kategorii, czyli "Działalność wystawiennicza" - tutaj przyznano dwie równorzędne nagrody dla Muzeum "Zduńskie Opowieści" w Szczecinie oraz dla Muzeum w Koszalinie.

W kategorii: "Działalność wydawnicza, konserwatorka, naukowa oraz popularyzatorska" zwyciężył projekt "Odra była jak umarła" Michała Dworczyka i Andrzeja Krywalewicza, zrealizowany przez Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. Wśród nominowanych znaleźli się również: Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej za projekt "Wydarzyło się" oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu za "Marsz Pamięci Bohaterów Kołobrzegu". W kategorii: "Działalność edukacyjna" jury doceniło inicjatywę pracowników Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie pt.: "Historia techniki na Pomorzu" przyznając nagrodę główną. Wyróżnienie przyznano Przemysławowi Antczakowi z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie za projekt "Znamy się z podwórka". Laureatami w kategorii "Działalność wystawiennicza" zostali: "Muzeum Zduńskie Opowieści" prowadzone przez Macieja Burdzego i Marię Grzybek oraz wystawa "Otwieranie. Plenery koszalińskie w Osiekach 1963-1981" Muzeum w Koszalinie, zrealizowana przez Łukasza Rozmarynowskiego i dr. Marcina Szeląga z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało Muzeum Narodowe w Szczecinie za wystawę "Radość życia. Sztuka ludowa Meksyku z kolekcji Stanisława Kasprzyka".

Komisja konkursowa doceniła w Muzeum "Zduńskie Opowieści" "pasję i przywiązanie do zanikającego zawodu", natomiast koszalińska wystawa zachwyciła "przekrojowym i nowatorskim spojrzeniem na dorobek plenerów osieckich".

- Obrady trwały w tym roku stosunkowo długo, bo ponad trzy godziny - mówił Eryk Krasucki, członek jury. - To, co rzuciło się w oczy, to mniejsza liczba zgłoszeń niż w miało to miejsce w latach poprzednich.

W skład jury tegorocznej, 14. edycji Zachodniopomorskiego Muzealnego Wydarzenia Roku weszli: Eryk Krasucki, Małgorzata Frymus, Anna Bartczak, Bogdana Kozińska, Angelika Rotkiewicz. Nagroda przyznawana jest przez Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich i pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Zarząd województwa na uroczystym wręczeniu nagród w Muzeum Narodowym w Szczecinie reprezentowała wicemarszałek Anna Bańkowska. Nagroda przyznawana jest od 2009 roku i jest to nagroda pieniężna: zwycięzcy dwóch pierwszych kategorii otrzymali po 2 tys. zł, natomiast laureaci ostatniej po 2500 tys. zł. ©℗

