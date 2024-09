Konwent Marszałków Województw RP. O stabilizacji finansów samorządów i sytuacji polskiego sportu

No i standardowy wysyp troli pisowskich na tym forum, jak przy każdej podobnej okazji

Nie, to akurat zrobił pis

Ile kasy kosztują te spotkania? I co finalnie przyniosą? Impreza trwa...lans za publiczne pieniądze, a na podstawowe problemy i potrzeby społeczne piniendzy nie ma i nie będzie.!znamy ten scenariusz on już był....

Ile to kasy poszło??

Jak tak ustabilizowali finanse to dlaczego likwidują porodówki w Polsce? Podobno nie ma środków na ich utrzymanie.

Minister sportu o stabilizacji finansów, koń by się uśmiał,ha....ha

Pełna stabilizacja, usłużna prokuratura abstrakcyjnie umarza sprawy bandziorom drogowym. Kierwa, co za szambo w tym kraju, jedni gorsi od drugich, mafie żrące się o kawałek padliny jaką jest dla tych wszarzy Polska.

Weź już się nie odzywaj. Stabilizacja to jest ale ważnych kont bankowych. Co chwilę słychać o kolejnych stanowiskach. Widać że najważniejsze jest aby każdy działacz miał zapewnione minimum kilkanaście tysięcy miesięcznie! Biskupski...jego partnerka też. Kadłubowski.... Brożyński.... Pomianowski....Kaup.... Czyli kolesie Marchewy

Wszedł od tyłu do połowy...

On

Germanizacja samorządów w Polsce trwa. Finansowanie samorządów z pożyczek z Unii, patrz Berlin i Bruksela. Premier rządu , sam pobiera emeryturę w ojro. Wiadomo że Unia należy do Niemiec i Francji.

na uregulowanie czy kontynuacje pogłebienia odry nie ma . natomiast sa pieniądze na zrobienie skansenu gospodarczego z miast dolnej odry .niech ktoś mi wytłumaczy czy to nie jest pro niemiecka ekipa. utrzymujemy ich z polskich podatków a oni myslą po niemiecku

Jak tak swietnie to teraz do roboty i ns campus

Geblewicz. Rząd Tuska, a ściślej jego minister Bodnar, a ściślej prokurator Bodnara bardzo ostatnio ustabilizował sytuację. Szczególnie marszałka Geblewicza. Co fakt, to fakt.

to i elegancko, to teraz pora na poważne inwestycje w Szczecinie i okolicach. Jakie są plany Panie Marszałku? Obwodnica Szczecina kiedy? Tunel? Co z rozwojem portu? Kiedy nowe drogi dojazdowe i nowa przeprawa przez Odrę?