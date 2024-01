Wystawa na placu Solidarności [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

„Dziedzictwa Ziem Zachodnich i Północnych” - to tytuł wystawy plenerowej ulokowanej na placu Solidarności przy Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie. Ekspozycję przygotowało Konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.

Wystawa to niezwykła podróż po Ziemiach Zachodnich i Północnych. Przybliża ona różnorodne wymiary tego, co składa się na unikatowe – materialne i niematerialne – dziedzictwo terenów przyłączonych do Polski w wyniku drugiej wojny światowej. Na tych terenach doszło do niemal całkowitej wymiany ludności.

Na wystawie można zobaczyć to, co na tych ziemiach zastano, zajrzeć do walizek z rzeczami przywiezionymi. Widzowie będą mogli zapoznać się z tym, co tu wytworzono, ale też przyjrzeć się temu, co zostało utracone.

Ciekawą formą, intrygującą ikonografią i głosami świadków historii, autorzy chcą zachęcić zwiedzających do refleksji nad zmieniającym się stosunkiem do otaczającego nas świata i naszym wpływem na jego kształt dla kolejnych pokoleń. Co będzie dla nich dziedzictwem zastanym, wszczepionym, wytworzonym czy utraconym?

W Szczecinie wystawa będzie dostępna przez sześć tygodni. Ekspozycję można zwiedzać samodzielnie przez całą dobę, jest ona dostępna w językach polskim i angielskim.©℗



(żuk)