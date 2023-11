Patriotycznie w Centrum Dialogu Przełomy [GALERIA]

W Centrum Dialogu Przełomy śpiewano patriotyczne pieśni i zwiedzano wystawy - stałą i czasową pt.: "Finał stulecia - depozyty pamięci".

Śpiewanie hymnu, plener fotograficzny w stylu retro, zwiedzanie wystaw - te i wiele innych atrakcji dla dorosłych i dzieci przygotowało z okazji 11 listopada Centrum Dialogu Przełomy.

Goście mogli wysłuchać krótkiego występu dziecięcego chóru, który zaśpiewał hymn narodowy i inne pieśni patriotyczne. Z okazji Święta Niepodległości "Przełomy" pokazały też nową, czasową wystawę "Finał stulecia - depozyty pamięci", na której zaprezentowane zostały pamiątki z zasobów prywatnych kolekcjonerów. Na ekspozycji znalazły się między innymi: międzywojenne fotografie, militaria, mundur, suknia, kapelusz i biżuteria z kolekcji Zuzanny Gonery czy szabla, jaką posługiwał się Józef Piłsudski.

Dla zwiedzających otwarta była również wystawa stała. Tam też znalazły się nowe eksponaty - guziki katyńskie, które do Centrum Dialogu Przełomy przekazał Andrzej Milczanowski czy maszyna do pisania z Radia Wolna Europa. Po wystawach gości oprowadzała kierownik muzeum, Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. Dla dzieci przygotowano zabawy i kolorowanki z motywami patriotycznymi. Dodatkowo, w budynku Centrum Dialogu Przełomy i na Placu Solidarności odbywał się plener fotograficzny zorganizowany przez Olgę Dąbkiewicz i Andrzeja Grabowieckiego. Modelki pozowały w strojach retro, nawiązujących do lat 20-tych i 30-tych XX wieku. Dzieci mogły też pomalować twarz lub spróbować specjalnie na tę okazję przygotowanych krówek. Słodkości rozdawano też na Placu Solidarności, zachęcając jednocześnie do odwiedzenia siedziby CDP. ©℗

Tekst i fot. Agata Jankowska