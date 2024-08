Nowy dyrektor artystyczny i siedem nowych spektakli Teatru Współczesnego w Szczecinie [GALERIA]

Fot. Agata Jankowska

Jakuba Skrzywanka na stanowisku dyrektora artystycznego zastąpi Maciej Buszewicz, który pracował między innymi przy spektaklu "Edukacja seksualna".

Przypomnijmy, że Jakub Skrzywanek odchodzi z Teatru Współczesnego i obejmie stanowisko w Starym Teatrze w Krakowie.

We wtorek reżyser pożegnał się podczas konferencji prasowej poświęconej nadchodzącemu sezonowi.

- Udało nam się uwierzyć, że teatr może znaczyć wiele jako element społeczeństwa - mówił Skrzywanek. - Dużo się tu nauczyłem. Dziękuję za ten czas.

Odchodzący dyrektor artystyczny wierzy, że Maciej Buszewicz będzie kierować teatrem i zespołem w sposób dobry, ale też inny od tego, co robił Skrzywanek.

- Będę chciał dokonać pewnych zwrotów - mówił Buszewicz o swojej wizji teatru.



Funkcję dyrektora artystycznego obejmie z dniem 1 stycznia 2025 r. Program zbliżającego się sezonu w Teatrze Współczesnym został opracowany jeszcze przez J. Skrzywanka. Do stycznia obaj będą wspólnie sprawować opiekę merytoryczną.

Hasło sezonu 2024/2025 to "Bawmy się".

-Ten sezon będzie poświęcony zabawie i poszukiwaniu radości w codziennym życiu - podkreślił J. Skrzywanek.

Czeka nas siedem premier. Pierwszy spektakl odbędzie się już 20 września i będzie to "Nie twoja kolej, kochanie" poruszający problem wykluczenia komunikacyjnego. W listopadzie powrót do klasyki, czyli "Frankenstein" w reżyserii Grzegorza Jaremko. "Singing/Signing" to spektakl z wykorzystaniem języka migowego. Pod koniec grudnia zobaczymy sceniczną adaptację głośnego filmu "Na rauszu". 22 lutego swoją premierę będzie miał "Dom niespokojnej starości" w reżyserii Michała Buszewicza. W marcu zaprezentowany zostanie spektakl "Surfuj albo giń" mówiący o masowej turystyce. Sezon zakończy "Paprykarz szczeciński" w reżyserii Marcina Libera.

Cały program dostępny jest na stronie Teatru Współczesnego.

Agata Jankowska