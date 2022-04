Jazz w Willi Lentza. Nowy cykl muzyczny

W sobotę szczecińska Willa Lentza rozpoczyna nowy cykl koncertów pn. "Jazz w Willi". Zaplanowane są cztery występy. Najpierw zagra Formacja Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling Trio. Początek koncertu o godzinie 20.

Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling Trio to jedni z najznakomitszych przedstawicieli młodej fali polskiego jazzu. Zespół od lat zbiera zachwyty publiczności oraz laury krytyki muzycznej.

Kaczmarczyk już od dawna należy do elitarnego grona uznanych europejskich pianistów. Nagrywał dla wielu prestiżowych wytwórni, takich jak ACT Music, Fresh Sound Records czy Hevhetia – a jako twórca albumu „Complexity In Simplicity” (ACT Music 2009) stał się trzecim (po Stańce i Wasilewskim) polskim artystą jazzowym nagrywającym dla tak znanej oficyny wydawniczej w roli lidera zespołu. Przez ostatnie dwie dekady nagrał sześć wspaniale przyjętych albumów, które przyniosły mu liczne nagrody, m.in. Mateusza Trójki, sześć zwycięstw w plebiscycie Jazz Top magazynu „Jazz Forum”, pięć „Oskarów Jazzowych” (Grand Prix Jazz Melomani), dwie nominacje do Fryderyka oraz „Kulturalny Odlot” Gazety Wyborczej.

Zespół Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling Trio od wielu lat nie koncertował w Szczecinie. Tym atrakcyjniejszy będzie występ muzyków w Willi Lentza, podczas którego zaprezentują nowy program, przygotowywany do nagrania na kolejny krążek grupy.

(MON)