Premiera teatralna w Willi Lentza. Monodram z Olkiem Różankiem

W piątek (11 marca), sobotę, niedzielę i poniedziałek (zawsze o godz. 19) odbędą się pokazy premierowe drugiej już, po spektaklu „1888. Willa miłości”, produkcji teatralnej realizowanej w szczecińskiej Willi Lentza. Tym razem przedstawiony zostanie monodram Marcela Mithoisa zatytułowany „Akompaniator” w wykonaniu Olka Różanka. Spektakl wyreżyserował Zura Pirveli, a autorem aranżacji jest Gustaw Miłoszewski.

Sztuka przybliża widzowi konsekwencje zachowań człowieka, który we współczesnym świecie próbuje wszelkimi sposobami zdobyć popularność. Obnaża też wszechobecny dziś problem związany ze społecznym zainteresowaniem wydarzeniami i działaniami wzbudzającymi sensację. Oto ma się odbyć koncert wielkiego gwiazdora, ale zamiast niego pojawia się na scenie jego akompaniator i ogłasza, że…

Olek Różanek to aktor Teatru Polskiego w Szczecinie, kompozytor, autor tekstów, organizator szczecińskiego festiwalu twórczego „Akustyczeń”. Na deskach teatralnych debiutował w duodramie pt. „Fumum Vendere” (2010, reż. A. Biziuk). W latach 2009-2019 występował w przedstawieniu „Pinokio” (reż. K. Dworakowski) w Teatrze Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi. Współtwórca grupy Chorzy, z którą wydał cztery autorskie płyty. Autor wielu piosenek, w tym m.in. napisanych dla Piotra Cugowskiego i formacji Bubliczki. Laureat Międzynarodowego Festiwalu „Lalka Też Człowiek” (2010) oraz „Srebrnej Ostrogi” w plebiscycie teatralnym organizowanym przez „Kurier Szczeciński” – „Bursztynowy Pierścień”.

Zura Pirveli to gruziński aktor, pieśniarz i wieloletni wykładowca Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej i Filmowej w Tbilisi. Występował na scenach Francji, Gruzji i Polski. Na festiwalu Euro-Asia w Londynie (ECG Film Festival in London – 2019 rok) otrzymał nagrodę za najlepszą męską rolę w filmie produkcji francuskiej pt. „Behind The Doors”.

