Historia Szczecina z perspektywy... piwa [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Nasz redakcyjny kolega, Krzysztof Żurawski, promował w Książnicy Pomorskiej swoją najnowszą książkę zatytułowaną „Piwo w Szczecinie do roku 1945”. Publikacja liczy 338 stron, z których możemy m.in. dowiedzieć się o tym, jak w Szczecinie warzono piwo w średniowieczu i co to był tumult piwny. Książka zawiera wiele unikatowych informacji związanych z działalnością szczecińskich browarów funkcjonujących w naszym mieście na przestrzeni lat, aż do zakończenia II wojny światowej. Całość uzupełnia bogata ikonografia.

Krzysztof Żurawski to dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”, vloger i… birofil. Inicjował wiele wydarzeń w polskim ruchu kolekcjonerskim. M.in. był pomysłodawcą szczecińskiej międzynarodowej giełdy birofiliów. Ma na swoim koncie liczne publikacje o charakterze birofilskim. Jest również autorem kilku książek dotyczących historii piwowarstwa.

(as)